2.9 مليار درهم صافي أرباح "دو" العام الماضي

“لقد حققت دو نموًا ثابتًا في إيراداتها. في عام 2025، شهدنا نموًا بنسبة 8.7 في المائة في الإيرادات، إلى جانب إدارة تكاليف منضبطة للغاية وكفاءة تشغيلية، مما أدى إلى توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 1.9 نقطة مئوية ليصل إلى 46.1 في المائة. وقد مكننا المزيج المواتي من الإيرادات من تحقيق كل هذه الفوائد في صافي الأرباح. لذلك، لدينا نمو قوي جدًا في صافي دخلنا بعد الإتاوات،” قال خلال المقابلة بعد إعلان النتائج.