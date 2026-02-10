2.9 مليار درهم صافي أرباح "دو" العام الماضي

قفز صافي أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بنحو 17 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 2.9 مليار درهم في عام 2025، مدفوعًا بزيادة قاعدة المشتركين وتحسين الأداء التشغيلي.
قالت ثاني مشغل اتصالات في الإمارات العربية المتحدة إن بيئة تشغيل داعمة ومبادرات نمو استراتيجية مستهدفة ساعدت في نمو إيراداتها بنسبة 8.7 في المائة لتصل إلى 15.9 مليار درهم، متجاوزة نطاق توجيهاتها من خمسة إلى سبعة في المائة. ونمت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 13.4 في المائة لتصل إلى 7.3 مليار درهم.
بعد تحقيق أرباح قياسية، اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع 40 فلسًا للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة للعام إلى 64 فلسًا للسهم الواحد، وهو أعلى توزيع أرباح في تاريخها.
في مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو، إن النتائج القوية هي استمرار للأداء القوي الذي تشهده الشركة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية.
“لقد حققت دو نموًا ثابتًا في إيراداتها. في عام 2025، شهدنا نموًا بنسبة 8.7 في المائة في الإيرادات، إلى جانب إدارة تكاليف منضبطة للغاية وكفاءة تشغيلية، مما أدى إلى توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 1.9 نقطة مئوية ليصل إلى 46.1 في المائة. وقد مكننا المزيج المواتي من الإيرادات من تحقيق كل هذه الفوائد في صافي الأرباح. لذلك، لدينا نمو قوي جدًا في صافي دخلنا بعد الإتاوات،” قال خلال المقابلة بعد إعلان النتائج.
سجلت قاعدة عملائها الثابتة نموًا بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 735,000. وبلغ صافي الإضافات 53,000 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نمو في كل من خدمات الإنترنت اللاسلكي المنزلي والإنترنت عريض النطاق عبر الألياف الضوئية.
في الربع الرابع من عام 2025، نمت قاعدة عملائها المتنقلة بنسبة 8.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 9.7 مليون مشترك مع 788,000 إضافة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
جاء التوسع المطرد على مدار العام مدفوعًا بنمو متوازن عبر قطاعي الدفع الآجل والدفع المسبق، حيث نمت قاعدة مشتركي الدفع الآجل بنسبة 9.9 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليون عميل، ونمت قاعدة عملاء الدفع المسبق بنسبة 8.6 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 7.7 مليون.
عزا فهد الحساوي الزيادة في عدد المشتركين إلى مزيج من النمو السكاني والمبادرات الجديدة التي اتخذتها الشركة لزيادة حصتها في السوق.
“الجميع يعلم أن عدد سكان البلاد ينمو، سواء من المقيمين أو من السياح الذين يزورون البلاد. وهذا له تأثير إيجابي، بطبيعة الحال، على أداء الشركة، بالإضافة إلى إطلاق عرضنا المبتكر الناجح للغاية في السوق، والذي جذب طلبًا قويًا من العملاء،” قال.
في عام 2025، واصلت الشركة توسيع نطاق خدمة du Pay وتوسيع قدراتها في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وعززت السيولة من خلال طرح عام ثانوي ناجح.
بلغت نفقاتها الرأسمالية 2.3 مليار درهم العام الماضي، بينما بلغت كثافة رأس المال 14.3 بالمائة، مما يعكس بدء زيادة استثمارات مراكز البيانات.
في الربع الرابع من عام 2025، نما صافي أرباحها بنسبة 23.8 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 724 مليون درهم. بينما نمت إيرادات الربع الرابع بنسبة 10.6 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار درهم.