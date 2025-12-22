270 مليار دولار قيمة سوق سياحة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2030

ويظهر التقرير السنوي لشركة "تومودو" أن متوسط سعر الحجز انخفض إلى 427.8 دولاراً، مقارنة بـ 496.6 دولاراً في عام 2024، رغم الزيادة السنوية في الطلب الإجمالي على السفر. وقد بلغ الطلب ذروته بشكل حاد في وقت مبكر من العام، حيث كان شهرا يناير وفبراير الأقوى نشاطاً، ثم استقر النشاط طوال فصلي الربيع والصيف قبل أن يتراجع في سبتمبر، لتعود الحجوزات للارتفاع في نوفمبر، بينما لا تزال بيانات شهر ديسمبر جزئية.