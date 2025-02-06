2.7 مليون زائر شهرياً لبوابة "سكاي لوف"العقارية

وقال الدكتور عبد العزيز البواردي، رئيس مجلس إدارة سكاي لوف: "سكاي لوف ليست مجرد بوابة عقارية عادية؛ بل هو تغيير جذري في طريقة اكتشاف وبيع العقارات. إن إنجازاتنا في هذه الفترة القصيرة تعكس التزامنا بتوفير منصة شفافة ومبتكرة تلبي احتياجات الباحثين عن العقارات والوكلاء على حد سواء. نحن هنا لتحدي الوضع الراهن وتمكين مستخدمينا من النجاح في سوق تنافسية".