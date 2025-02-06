2.7 مليون زائر شهرياً لبوابة "سكاي لوف"العقارية
أعلنت "سكاي لوف"، أحدث بوابة عقارية في الإمارات ، عن أنها استقطبت 2.7 مليون زائر شهرياً منذ إطلاقها في أكتوبر من العام الماضي.
وتضم منصة سكاي لوف 110,000 عرض عقاري متنوع في جميع الإمارات السبع، وتقدم مجموعة واسعة تلبي احتياجات المشترين والمستأجرين والمستثمرين. كما تعاونت بالفعل مع أكثر من 1,000 وكالة وساطة مرخصة مع سكاي لوف، مستفيدة من أدواتها المتكاملة لتحقيق نتائج قابلة للقياس.
ومع أكثر من 70,000 بحث يومي عن عقارات وآلاف من العملاء الموثوقين الذين تم توجيههم، أصبحت سكاي لوف منصة رئيسية بسرعة في منظومة العقارات في الإمارات.
وقال الدكتور عبد العزيز البواردي، رئيس مجلس إدارة سكاي لوف: "سكاي لوف ليست مجرد بوابة عقارية عادية؛ بل هو تغيير جذري في طريقة اكتشاف وبيع العقارات. إن إنجازاتنا في هذه الفترة القصيرة تعكس التزامنا بتوفير منصة شفافة ومبتكرة تلبي احتياجات الباحثين عن العقارات والوكلاء على حد سواء. نحن هنا لتحدي الوضع الراهن وتمكين مستخدمينا من النجاح في سوق تنافسية".
ويتمثل نجاح سكاي لوف في تقنياتها المتقدمة واهتمامها برضا المستخدم. وتقدم ميزاتها مثل التوفيق العقاري المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبحث الصوتي عبر التطبيق المحمول تجربة سلسة وبديهية. كما يضمن التكامل مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي توثيق كافة الإعلانات، مما يمنح المستخدمين الثقة والراحة. أما بالنسبة للوكلاء، فإنهم يستفيدون من أدوات فعالة لإدارة الإعلانات مدعومة برؤى لحظية وعملاء محتملين بجودة عالية تؤدي إلى نتائج قابلة للقياس.