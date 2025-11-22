27 مليون درهم مستحقة: موظفو"بتروفاك" في الإمارات يطالبون بمكافآت نهاية الخدمة

قال نحو 200 موظف من شركة بتروراك في الإمارات إنهم تركوا في حالة من عدم اليقين بشأن مستحقاتهم عن نهاية الخدمة بعد موجة مفاجئة من الفصل، مما ترك الكثيرين قلقين بشأن مستقبلهم وخائفين من أن سنوات خدمتهم قد تبقى دون تعويض. ويقدر بعض الموظفين أن إجمالي المكافآت غير المدفوعة قد يتجاوز 27 مليون درهم.

تم الإعلان عن عمليات الفصل خلال اجتماع عام يوم الثلاثاء (18 نوفمبر)، حيث تم إبلاغ الموظفين بأن وظائفهم لم تعد مطلوبة. وأبلغ العديد من العاملين أنهم طُلب منهم إخلاء مكاتبهم فوراً دون إتمام فترة الإشعار. أدى نقص التواصل والردود الواضحة بشأن مكافآت نهاية الخدمة أو التسويات النهائية إلى شعورهم بالإهمال، خاصةً مع تحمل الكثير منهم أعباء مالية كبيرة.

«كنا نتوقع ذلك»

قال أحد كبار المديرين، الذي عمل في الشركة 13 عاماً وفضل عدم الكشف عن هويته، إن بتروراك أظهرت علامات أزمة مالية منذ عدة أشهر. وأضاف: «كنا نعلم أن الشركة تمر بمرحلة مالية صعبة. استقال بعض زملائنا بالفعل لأنهم توقعوا هذا الأمر. لكن يجب أن تتم عمليات الفصل بشكل قانوني وأخلاقي، وهذا لا يحدث هنا».

وأشار إلى أن الموظفين كانوا على استعداد نفسي لفقدان الوظائف، لكنهم لم يتوقعوا أن تحجب الشركة المعلومات عن مكافآت نهاية الخدمة، وبدلات الإجازات، والتسويات النهائية. وقال: «تم فصل نحو 200 شخص، ولم يُبلغ أي منهم بموعد استلام مستحقاتهم. حتى طلبنا توضيحاً في الاجتماع العام، وكان واضحاً أنهم لا يخططون للدفع قريباً».

وأضاف الموظف، الذي يطالب بمبلغ يزيد عن 330,525 درهم في مكافأة نهاية الخدمة، أن الشركة دفعت له جزءًا فقط من مستحقاته، وأن بعض الموظفين مطالبون بمبالغ تصل إلى 734,500 درهم. وقال: «نحن لا نطلب أي شيء فوق القانون، فقط ما يضمنه لنا القانون».

في 27 أكتوبر، أعلنت بتروراك أن مجلس إدارتها تقدم بطلب إلى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز لتعيين مدراء إداريين لشركتها القابضة، بعد أن ألغى مشغل الشبكة الهولندي تينيت عقد طاقة رياح بحري كبير في هولندا. وكان المشروع الذي تبلغ قيمته ملياري يورو (7.8 مليار درهم) جزءًا أساسياً من خطة إعادة هيكلة الديون التي تعثرت.

غياب الوضوح بشأن المستحقات

قال موظف آخر يعمل في الشركة لأكثر من عقد من الزمان إن الموظفين بدأوا البحث عن وظائف منذ أكثر من شهر بعد أن ألمحت الإدارة إلى وجود تخفيضات وشيكة. وأضاف: «كان الناس يتقدمون للوظائف في كل مكان لأن الإدارة كانت تعطي إشارات بأن هناك فصلًا قادمًا. عدد قليل منا وجدوا وظائف بديلة، والبقية طلب منهم المغادرة دون توضيح مستحقاتهم».

وقدّر هذا الموظف أن مكافآته تبلغ نحو 600,000 درهم، مضيفاً أن مجموع المستحقات للموظفين المفصولين قد يفوق 27 مليون درهم.

وقال: «نعلم أن الأعمال تتقلب، ولكن يجب أن تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة. نحن فقط نريد ما كسبناه خلال سنوات خدمتنا».

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

«سنحقق في الأمر»

قال موظف ثالث أكمل مؤخراً ست سنوات في الشركة إنه تواصل مراراً مع الإدارة لأجل توضيح بشأن مكافأته التي تفوق 100,000 درهم، لكنه لم يتلق سوى ردود تفيد بأنهم «ينظرون في الأمر». وأضاف أن الكثير من الموظفين يعانون من أعباء مالية مثل القروض والأقساط الشهرية والتكاليف الطبية، وقال: «عندما يستقيل أو يُفصل الموظف، تُعد المكافأة حقًا أساسياً محميًا بالقانون الإماراتي، ولكن الآن نشعر أن كل شيء يُتجاهل».

تمديد الفيزا لكن الشكوك مستمرة

قال الموظفون إن الشركة سمحت لهم بالبقاء في الإمارات لمدة شهرين إضافيين على تأشيراتهم، مما منحهم وقتًا للبحث عن وظائف جديدة، لكن العديد منهم أشاروا إلى أن هذا لا يقلل من قلقهم بسبب المستحقات غير المدفوعة.

تساءل أحد الموظفين: «كيف نعيش بدون مكافآتنا؟ كيف نرسل المال إلى عائلاتنا؟ كيف نسدد قروضنا؟» وأضاف: «الشركة تدين لنا بإجابات».

في بيان لوسائل الإعلام الإماراتية يوم الأربعاء (19 نوفمبر)، قالت بتروراك: «تواصل عمليات بتروراك في محفظة مشاريعها في الإمارات بشكل طبيعي. تركز الشركة على الحفاظ على القيمة والقدرة التشغيلية والاستمرارية عبر كيانات التشغيل والتجارة ضمن المجموعة، بينما يتم دفع الخيارات لدعم مستقبلها طويل الأمد.»