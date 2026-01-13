27 مليار دولار خسائر سنوية للاقتصادات الأفريقية بسبب إهمال علاج فقدان السمع

يعيش اليوم 78 مليون شخص مع فقدان السمع، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل السمع إلى 194 مليوناً بحلول عام 2050، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والذي يضم دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشمل ذلك أكثر من مليوني طفل تتراوح أعمارهم بين 0 و15 عاماً يعانون من فقدان السمع المسبب للإعاقة والذي يتطلب إعادة تأهيل. أما في إقليم أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، فمن المتوقع أن يرتفع عدد المصابين بفقدان السمع المسبب للإعاقة إلى 97 مليون شخص بحلول عام 2050، ويُقدر أن الفشل في معالجة فقدان السمع سيكلف الاقتصادات الأفريقية 27.1 مليار دولار سنوياً.
ولمواجهة هذا التحدي المتنامي، أعلنت شركة "ستاركي" (Starkey) عن إطلاق منصة "أوميجا إيه آي" (Omega AI)، وهي منصة السماعات الطبية الرائدة الجديدة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدم "أوميجا إيه آي" تقنية "دي إن إن 360" (DNN 360)، التي وصفتها ستاركي بأنها أول نظام توجيهي في العالم مدعوم بالشبكات العصبية العميقة للسماعات الطبية، والمصمم لتعزيز وضوح الكلام في العالم الحقيقي، والمتانة، والابتكار "الصحي" في منصة واحدة متكاملة.
وقال براندون سواليتش، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ستاركي: "عندما يقود التميز كل عملية؛ من الابتكار والجودة إلى الخدمة والتسليم - تحدث أشياء عظيمة. فمنذ أن كنا أول من أدخل تقنية الذكاء الاصطناعي في السماعات الطبية، واصلت ستاركي تحديد وتيرة الابتكار في هذه الصناعة. نحن متحمسون مرة أخرى لدفع حدود العلم ورفع سقف التوقعات لمتخصصي السمع ومرضاهم. إن (أوميجا إيه آي) هو إنجاز هندسي لا يمكن إلا لشركة ستاركي تحقيقه، وهو يعكس التزامنا الراسخ بابتكار تقنيات متطورة تعيد ربط الناس بحياتهم".
وأضاف جيسكار بشارة، المدير الإقليمي لشركة ستاركي في الشرق الأوسط: "تتزايد الحاجة بسرعة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى حلول سمعية تعمل بفعالية في ضجيج العالم الحقيقي وعلى مدار أيام طويلة. وقد صُممت (أوميجا إيه آي) لهذه الواقعية؛ فهي مصممة لمساعدة الأطباء على تقديم فهم أوضح للكلام في البيئات المعقدة، مع دعم المرضى بتقنية موثوقة ومتينة ومتصلة بشكل متزايد بالصحة اليومية".
ووفقاً لشركة ستاركي، توفر تقنية "DNN 360" في "أوميجا إيه آي" تحسناً في وضوح الكلام يصل إلى 28% في البيئات الصعبة، وتحسناً في نسبة الإشارة إلى الضوضاء يصل إلى 8 ديسيبل، مع الحفاظ على عمر بطارية يصل إلى 51 ساعة ومقاومة للماء. كما تتميز المنصة بقدرة على مقاومة الماء اختبرتها ستاركي لتدوم لفترة أطول بـ 10 مرات من الطلاءات السابقة في الظروف القاسية.
وتقدم "أوميجا إيه آي" مؤشرات ضوئية (LED) جديدة في طرز مختارة لتأكيد الطاقة واتصال البلوتوث بلمحة سريعة. وأشارت ستاركي أيضاً إلى أن هذه المؤشرات يمكن أن تعمل كأداة "للعثور على السماعة"، وهي ميزة وصفتها بأنها الأولى من نوعها في هذه الصناعة.
تتضمن "أوميجا إيه آي" ميزة "تيلهير إيه آي" (TeleHear AI) الجديدة، والتي تصفها ستاركي بأنها ميزة هي الأولى من نوعها في الصناعة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة المرضى على حل مشكلات السمع الشائعة في الوقت الفعلي، بدقة تنبؤية تصل إلى 93%. ومن خلال تطبيق "ماي ستاركي" (My Starkey)، تقدم المنصة أيضاً ميزة "بالانس بيلدر" (Balance Builder) ومراقباً تلقائياً لمعدل التنفس، وهو ما وصفته ستاركي بقدرات هي الأولى من نوعها في هذه الصناعة.