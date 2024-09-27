27 تريليون درهم نموالاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي عام 2030

وقالت خديجة البستكي، نائب الرئيس الأول لمنطقة دبي للتصميم: "تُعد الصناعات الإبداعية منصةً لا جدال فيها للنمو الاقتصادي". وأضافت: "كما يهدف الدعم الاستراتيجي في مدينتنا إلى فتح آفاق جديدة لإمكانات القطاع الإبداعي. ويتجلى هذا في استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي تهدف إلى زيادة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول العام المقبل. ومن تعزيز مساهمة دبي في قطاع التصميم العالمي، يجب أن نستمر في النظر إلى الأمام والاستعداد للأولويات القادمة بشجاعة وتعاون وإبداع. وتوضح هذ الدراسة الشاملة التزامنا العميق في منطقة دبي للتصميم بدعم هذه المحادثة الحيوية وضمان مستقبل أقوى يتمتع بالمعرفة والملاءمة والتقدم لجميع أصحاب المصلحة في قطاعنا الإبداعي".