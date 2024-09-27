27 تريليون درهم نموالاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي عام 2030
يمثل الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي فرصة بقيمة 27 تريليون درهم لتحقيق نمو متنوع يقوده الشباب والمواهب الناشئة وسط الانتشار الواسع والمستمر للتقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والويب 3 والواقع الافتراضي، وفقاً لدراسة جديدة.
يجمع تقرير الاقتصاد الإبداعي الرقمي 2024، الذي أعدته منطقة دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام بالشراكة مع شركة الاستشارات الرقمية العالمية "مونستار لاب" (Monstarlab)، الآراء المستمدة من التفاعلات مع أكثر من 20 من القادة واستطلاع رأي 400 من المتخصصين في التصميم والإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
وجاء هذا التقرير الشامل في الوقت الذي تؤكد فيه دبي مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي، حيث احتلت المرتبة الأولى على مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تدفقات المشاريع وفرص العمل في المجالات الثقافية والإبداعية في عام 2023، وفقاً لدراسة "اف دي آي ماركتس" (fDi Markets) الصادر عن "فاينانشال تايمز".
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي نمواً سنوياً مركباً بنسبة 11% ليصل إلى قيمة تبلغ 27 تريليون درهم بحلول عام 2030، وفقاً لنموذج مبتكر لقياس حجم السوق أعدته شركة "مونستار لاب" والذي يعكس متوسط الأحجام المشتركة لأسواق التصميم والإعلام العالمية، بالإضافة إلى المجالات المحددة بمعايير عالمية وإماراتية، بما في ذلك الكتب ووسائل الإعلام السمعية والبصرية، والثقافة والتراث، والفنون البصرية، والأزياء، وتصميم المنتجات.
وقال ماجد السويدي، نائب الرئيس الأول لمدينة دبي للإعلام، في مجموعة "تيكوم": "لقد شهدنا تحولاً جذرياً في كيفية إنتاج المحتوى وتوزيعه وتحقيق الإيرادات على مدار العقد الماضي، ويجب أن تكون مواهب الغد مدربة جيداً ومسلحة بالمهارات اللازمة لاستغلال كامل إمكاناتها".
وأضاف: "إن الذكاء الاصطناعي والويب 3 والواقع الافتراضي يدفعان بسرعة آفاق الإمكانيات المستقبلية لوسائل الإعلام، لكن هذا المشهد المدفوع بالتكنولوجيا يتطلب فهماً عميقاً وشاملاً لتداعيات هذه الأدوات الجديدة. الدعم الاستراتيجي، سواء من خلال أجندة دبي الاقتصادية "D33" أو رؤية دبي للإعلام لدعم إنشاء المحتوى المحلي. هذه الفترة بمثابة حقبة مثيرة لمنشئي المحتوى حيث تعيد التكنولوجيا تعريف كل جانب من جوانب حياتنا، وتشمل دراستنا مخططاً لسلالة جديدة من المبدعين المبتكرين لرسم نجاحهم في المستقبل."
وقالت خديجة البستكي، نائب الرئيس الأول لمنطقة دبي للتصميم: "تُعد الصناعات الإبداعية منصةً لا جدال فيها للنمو الاقتصادي". وأضافت: "كما يهدف الدعم الاستراتيجي في مدينتنا إلى فتح آفاق جديدة لإمكانات القطاع الإبداعي. ويتجلى هذا في استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي تهدف إلى زيادة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول العام المقبل. ومن تعزيز مساهمة دبي في قطاع التصميم العالمي، يجب أن نستمر في النظر إلى الأمام والاستعداد للأولويات القادمة بشجاعة وتعاون وإبداع. وتوضح هذ الدراسة الشاملة التزامنا العميق في منطقة دبي للتصميم بدعم هذه المحادثة الحيوية وضمان مستقبل أقوى يتمتع بالمعرفة والملاءمة والتقدم لجميع أصحاب المصلحة في قطاعنا الإبداعي".
كما تستكشف الدراسة دور دولة الإمارات كمساهم في الصناعة الإبداعية العالمية، لا سيما كونها الأسرع نمواً داخل دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تطوير الرقمنة للاقتصاد الإبداعي. وقد اتفق معظم المحترفين في مجالي التصميم (83%) والإعلام (77%) الذين شملتهم الدراسة على أن دبي والإمارات توفران بنية تحتية متطورة تمكّن التميز الإبداعي.
وبمقارنة دبي مع عواصم التصميم العالمية مثل ميلانو ولندن وكذلك المراكز الإعلامية مثل مانشستر ولوس أنجلوس، وجد التقرير الذي أعده حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام أن دبي رسخت نفسها كلاعب عالمي من خلال عناصر رئيسية تغذي الاقتصاد الإبداعي الرقمي، بما في ذلك المواهب والدعم الحكومي والابتكار والبنية التحتية.
لقد رسخت فعاليات مثل أسبوع الموضة في دبي، الذي أسسه حي دبي للتصميم بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي في فبراير 2023، مكانة المدينة على الساحة العالمية للإبداع. كما أن الرؤى الاستراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية، واستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، ومخطط دبي العالمي للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل على تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب اقتصاد دبي المتنوع.