266 مليون درهم أرباح مصرف عجمان في النصف الأول

في مايو 2025، نجح مصرف عجمان في إصدار أول صكوك له بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات. وقد حقق هذا الإصدار، المُدرج في بورصة ناسداك دبي، إقبالاً تجاوز 5.4 أضعاف حجم الاكتتاب، مما يدل على ثقة أكثر من 100 مستثمر إقليمي ودولي، بنسبة مشاركة بلغت 65% و35% على التوالي. ويمثل هذا الإصدار إنجازاً استراتيجياً هاماً في تنويع مصادر تمويل المصرف ووصوله إلى أسواق رأس المال العالمية.