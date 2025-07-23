266 مليون درهم أرباح مصرف عجمان في النصف الأول

أعلن مصرف عجمان اليوم عن تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت 266 مليون درهم للنصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعة بالتركيز المستدام على أداء الأعمال الأساسية، وزيادة أنشطة التمويل، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس إدارة المصرف اليوم الثلاثاء لمراجعة أهم الأمور المالية والإدارية وإصدار القرارات المتعلقة بالأنشطة التجارية.
حقق مصرف عجمان إجمالي دخل تشغيلي قدره 751 مليون درهم، بينما بلغ صافي الدخل التشغيلي 399 مليون درهم. وارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 17% مقارنةً بنهاية عام 2024 ليصل إلى 26.6 مليار درهم، مدعومًا بنمو محفظة التمويل بنسبة 16% لتصل إلى 17.8 مليار درهم. وبلغت ودائع العملاء 20 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% منذ بداية العام، مما يعكس استمرار النمو في قطاعي الأعمال المصرفية للأفراد والشركات. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 3.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% منذ بداية العام.
قال الشيخ عمار: "يواصل مصرف عجمان تحقيق نتائج ثابتة، مدعومًا بنموذج أعمال مرن واستراتيجية نمو مركزة. ويعكس أداؤنا في النصف الأول من عام 2025 التنفيذ المنضبط ودور المصرف المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية واستدامة القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
حافظ مصرف عجمان على مؤشرات قوية لرأس المال والسيولة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3%، وبلغ معدل رأس المال من الشق الأول 16.1%، على الرغم من نمو إجمالي محفظة التمويل بنسبة 17%. وتحسن العائد على حقوق الملكية (ROE) إلى 15.6% (بزيادة قدرها 29 نقطة أساس)، بينما ارتفع العائد على الأصول (ROA) إلى 1.9% (بزيادة قدرها 9 نقاط أساس). وساهم تعزيز مركز السيولة القوي لمصرف عجمان في تحسين نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) إلى 18%، ونسبة القروض إلى الموارد المستقرة (LSRR) إلى 74%.
قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تُظهر نتائجنا للنصف الأول قوة قاعدة تمويل مصرف عجمان وميزانيته العمومية ونموذجه التشغيلي. نركز على توسيع نطاق إنتاجية منصتنا، وتحسين أداء نسبة التكلفة إلى الدخل، وتنويع مصادر الوصول إلى رأس المال. إن الإطلاق الناجح لحل نقاط البيع المشترك، ومنصة التسوية الفورية، وإصدار الصكوك العالمية، كلها تعكس الثقة المتزايدة في مسارنا الواعد."
وبفضل الإدارة الاستباقية لمحفظة الائتمان، استمرت جودة الأصول في التحسن مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 8.6% (بانخفاض قدره 126 نقطة أساس)، وانخفاض إجمالي التعرض الإجمالي للمرحلتين الثانية والثالثة بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2025 وتحقيق تنويع أكبر مع انخفاض نسبة العقارات إلى 32.9% (بانخفاض قدره 705 نقطة أساس).
واصل البنك تطوير بنيته التحتية الرقمية من خلال استثمارات مُوَجَّهة في منصات دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين نقاط البيع للتجار، وقدرات المعالجة الفورية. تُعزز هذه التحسينات الإنتاجية، وتُسرّع عملية التوليد الرقمي، وتدعم أتمتة الخدمات الشاملة في مختلف القطاعات الرئيسية.
في مايو 2025، نجح مصرف عجمان في إصدار أول صكوك له بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات. وقد حقق هذا الإصدار، المُدرج في بورصة ناسداك دبي، إقبالاً تجاوز 5.4 أضعاف حجم الاكتتاب، مما يدل على ثقة أكثر من 100 مستثمر إقليمي ودولي، بنسبة مشاركة بلغت 65% و35% على التوالي. ويمثل هذا الإصدار إنجازاً استراتيجياً هاماً في تنويع مصادر تمويل المصرف ووصوله إلى أسواق رأس المال العالمية.
أكد بنك عجمان التزامه بتعهده بتوفير 4 مليارات درهم لتمويل المشاريع المستدامة بحلول عام 2030 وتحقيق انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع استراتيجيته طويلة الأجل ورؤية عجمان 2030 وإطار النمو المستدام الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة.