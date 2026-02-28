260 رحلة طيران ملغاة بالإمارات والمنطقة مع تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني

تم إلغاء أكثر من 260 رحلة جوية اليوم وغدًا في الخليج ودول شرق أوسطية أخرى بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات ضد إيران يوم السبت.
وفقًا للبيانات التي شاركتها شركة تحليلات الطيران العالمية Cirium، كان من المقرر وصول 3,422 رحلة جوية، معظمها إلى المملكة العربية السعودية (1,277)، والإمارات العربية المتحدة (1,067)، وقطر (335)، وإيران (307)، وعمان (122)، وإسرائيل (107)، والأردن (105)، والبحرين (102) بحلول الساعة 3 مساءً من دول مختلفة.
تم إلغاء ما مجموعه 232 رحلة جوية يوم السبت بسبب النزاع العسكري في المنطقة، وكانت غالبيتها في الإمارات (94)، وإسرائيل (40)، وقطر (34)، والمملكة العربية السعودية (28)، والأردن (14)، والبحرين (9) وغيرها.
كان من المقرر وصول ما مجموعه 6,898 رحلة جوية إلى الدول المذكورة أعلاه يومي السبت والأحد. تم إلغاء حوالي 267 رحلة جوية مجدولة يومي السبت والأحد اعتبارًا من الساعة 3 مساءً يوم السبت، وفقًا لبيانات Cirium.
من المتوقع أن تزداد الإلغاءات بسبب الحرب المستمرة.
وقالت عدة دول شرق أوسطية إنها استُهدفت بصواريخ إيرانية يوم السبت بعد أن تعهدت طهران بالانتقام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية.
نتيجة لذلك، علقت العديد من شركات الطيران الإماراتية والخليجية والآسيوية والشرق أوسطية الأخرى مثل طيران الإمارات، فلاي دبي، الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية الهندية، إير إنديا إكسبريس، والخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) رحلاتها.
قالت الخطوط الجوية الباكستانية (PIA)، الناقل الوطني لباكستان: “في ضوء الوضع المتطور في الشرق الأوسط، تعلق الخطوط الجوية الباكستانية رحلاتها إلى الإمارات والبحرين والكويت والدوحة حتى مساء الغد، أو حتى فتح المجالات الجوية المعنية.”
وقالت إن الرحلات الجوية إلى المملكة العربية السعودية قد تم تغيير مسارها، لتجنب مناطق النزاع.