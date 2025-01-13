2.6 مليار دولار نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات والمكسيك

وفي عام 2023، ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والمكسيك بنسبة 20.8% إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في عام 2022. واستمر المسار الإيجابي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، ليرتفع إلى 2.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.