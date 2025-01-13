2.6 مليار دولار نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات والمكسيك
تعمل حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمكسيك على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين القطاعين الخاص ومجتمعات الأعمال في كلا البلدين.
وفي عام 2023، ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والمكسيك بنسبة 20.8% إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في عام 2022. واستمر المسار الإيجابي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، ليرتفع إلى 2.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وخلال زيارة رسمية إلى العاصمة مكسيكو سيتي، ناقش معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية مع كبار المسؤولين المكسيكيين وقادة الأعمال فرص زيادة التعاون وبناء شراكات جديدة بين البلدين.
وجرى خلال اللقاءات مناقشة آفاق تعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استراتيجيات زيادة التجارة غير النفطية التي شهدت نمواً مستمراً بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وبحضور سالم راشد العويس سفير الدولة لدى المكسيك، عقد معالي الزيودي لقاءات ثنائية مع خوان رامون دي لافوينتي وزير الخارجية، ومارسيلو إبرارد كازاوبون وزير الاقتصاد.
وفي لقائه مع وزير الاقتصاد المكسيكي، ناقش معالي الزيودي سبل تشجيع ودعم شراكات القطاع الخاص بين البلدين في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة، كما ناقشا تعزيز سلاسل التوريد بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي المشترك.
وأكد الزيودي الالتزام المشترك بين دولة الإمارات والمكسيك بمواصلة تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لكلا البلدين، وسلط الضوء على إمكانات التكامل الاقتصادي من خلال إنشاء ممر للتجارة والاستثمار. وقال معالي الزيودي: "إن النمو المستمر في التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والمكسيك في السنوات الأخيرة يؤكد على الإمكانات الهائلة لشراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال لدينا، مما يفتح الباب أمام المزيد من الفرص للتعاون عبر العديد من القطاعات التي من شأنها دفع الازدهار المتبادل".
وخلال الزيارة، التقى معالي الزيودي بمجموعة من كبار المسؤولين في المكسيك، من بينهم فرانسيسكو سيرفانتس، رئيس اتحاد الغرف الصناعية المكسيكية، حيث بحث الجانبان فرص تعزيز العلاقات والشراكات في القطاع الخاص بما من شأنه تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين البلدين.
كما التقى الزيودي مع "خوسيه دي خيسوس رودريجيز كارديناس"، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة، لمناقشة مجالات التعاون المحتملة، وفرص الاستثمار الجذابة في كل بلد، وسبل دعم وتسهيل الأعمال التي تسعى إلى التوسع في كلا السوقين.
كما عقد الزيودي لقاءات مع عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات المكسيكية الرائدة لتحديد سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.