253 وحدة سكنية في مشروع جميرا الجديد بجزيرة الماريه

أعلنت شركة «الإمارات للتطوير»، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري المتخصصة في المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة جميرا، الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة الفاخرة وعضو دبي القابضة، لتطوير مشروع «جميرا ريزيدنسيز جزيرة الماريه» في إمارة أبوظبي؛ ليقدّم مفهوماً جديداً للحياة الراقية يجمع بين حيوية المدينة وتجارب معيشية استثنائية بطابع هادف.

وتمثّل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي، إذ تستقطب معايير جميرا العالمية في الضيافة والتميّز التصميمي وجودة الخدمات إلى واحدة من أرقى الواجهات البحرية في العاصمة.

وقال طارق صيام، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات للتطوير»: «تمثل هذه الشراكة مع جميرا لحظة مفصلية في مسيرة الشركة، حيث نعمل على تقديم عنوان سكني أيقوني يرسخ معايير جديدة في التميز المعماري والحياة الحضرية الراقية. ومن خلال موقعه الاستثنائي في جزيرة الماريه، يسهم المشروع في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للعقارات الفاخرة، فيما ينسجم الجمع بين الموقع الفريد للجزيرة والعلامة العالمية المرموقة لجميرا مع رؤيتنا لتطوير مساكن تحمل علامات تجارية مستقبلية بمعايير غير مسبوقة من الفخامة وجودة الحياة».

من جانبه، قال توماس ماير، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: «يمثل مشروع “جميرا ريزيدنسيز جزيرة الماريه” خطوة استراتيجية في مسيرة نمو جميرا في دولة الإمارات، وبوصفه ثاني وجهاتنا في أبوظبي، يعكس تركيزنا على تطوير مشاريع سكنية عالية الجودة، ويعزز مكانتنا الرائدة في فئة المساكن الفاخرة، ضمن رؤية توسّع تشمل إطلاق وجهات جديدة بعد “جميرا مرسى العرب” والإعلان عن “فندق ومساكن جميرا أسورا باي” و“جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات” في دبي، للارتقاء بتجربة الحياة اليومية وإلهام مفهوم العيش الراقي».

وكانت «الإمارات للتطوير» قد أعلنت في عام 2025 عن باقة من المشاريع العقارية البارزة في دولة الإمارات، من بينها برج سكني يحمل علامة هيلتون في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي، مقدّماً نموذجاً جديداً للحياة الحضرية الراقية، إلى جانب مشروع «ستيلر إيلي صعب» في جزيرة ياس بأبوظبي، الذي أضاف لمسة من الأناقة المستوحاة من عالم الأزياء الراقية، مقدّماً أسلوب حياة حصرياً بتصاميم عالمية وتشطيبات فاخرة ومرافق استثنائية.

ملامح المشروع

يقع المشروع في قلب واحدة من أكثر مناطق الأعمال والتجزئة والترفيه حيوية في أبوظبي، ويضم 253 وحدة سكنية فاخرة تتراوح بين غرفة واحدة وخمس غرف نوم، بتصميم معماري مدروس يوازن بين الخصوصية وجودة الحياة السكنية في قلب العاصمة. كما يتمتع بإطلالات مباشرة على الواجهة البحرية، وقرب استثنائي من «الغاليريا مول»، مع سهولة الوصول إلى الممشى والقناة المائية وجزيرة الريم، ما يجعله عنواناً مثالياً لنمط حياة حضري فاخر على الواجهة البحرية.