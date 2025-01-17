2.5 مليار درهم قيمة أول مشاريع"فلورا" السكنية بجزر دبي

وفي مؤتمر صحفي، قال حسن إن أول مشروع للمجموعة، وهو برج رويال في وسط مدينة دبي، كان إنجازاً مهماً. وأضاف: "لقد بيعت جميع وحدات المشروع وتم تسليمه في الموعد المحدد، وقد علمنا دروساً لا تقدر بثمن. واليوم، نتخذ خطوة أخرى إلى الأمام مع جزيرة فلورا، وهي مجموعة من المساكن المطلة على الشاطئ والتي تعكس التزامنا بالتصميم المدروس والاستدامة".