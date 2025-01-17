2.5 مليار درهم قيمة أول مشاريع"فلورا" السكنية بجزر دبي
كشفت مجموعة "فلورا" في دبي عن مشروعها السكني الفاخر على شاطئ البحر في جزيرة دبي، وهو الأول من بين خمسة مشاريع بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي تنفذها وحدتها العقارية، فلورا ريالتي.
وقال في "إيه حسن"، رئيس مجلس إدارة مجموعة فلورا، الشركة الرائدة في قطاع الضيافة في الإمارات العربية المتحدة، إن مشروع جزيرة فلورا، الذي يضم 251 شقة على شاطئ البحر تطل على ملعب جولف مترامي الأطراف من الجانب الآخر، يعكس التزام المجموعة بالتصميم المدروس والاستدامة. وأضاف: "تمثل هذه المشاريع الخمسة مجتمعة استثماراً بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي - وهي شهادة على ثقتنا في مستقبل دبي والتزامنا بالمساهمة في نموها".
"منذ أكثر من 25 عاماً، ارتبط اسم فلورا للضيافة بالثقة والجودة في كل من الإمارات العربية المتحدة والهند. وقد شكلت هذه التجارب هويتنا اليوم، ويبدو الأمر وكأنه خطوة طبيعية بالنسبة لنا للمغامرة في مجال تطوير العقارات. إنه استمرار لإيماننا بإنشاء مساحات تضيف قيمة إلى حياة الناس"، قال حسن.
وفي مؤتمر صحفي، قال حسن إن أول مشروع للمجموعة، وهو برج رويال في وسط مدينة دبي، كان إنجازاً مهماً. وأضاف: "لقد بيعت جميع وحدات المشروع وتم تسليمه في الموعد المحدد، وقد علمنا دروساً لا تقدر بثمن. واليوم، نتخذ خطوة أخرى إلى الأمام مع جزيرة فلورا، وهي مجموعة من المساكن المطلة على الشاطئ والتي تعكس التزامنا بالتصميم المدروس والاستدامة".
كما حضر حفل الإطلاق محمد رافي، الرئيس التنفيذي؛ ونور الدين بابو، المدير الإداري؛ وفيروش كلام، المدير الإداري؛ وأنورا ماثاي، مدير المبادرات الجديدة، جميعهم من مجموعة فلورا إلى جانب إم إيه محمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة فلورا الهندية.
وقال حسن إن مشروع جزيرة فلورا حصل على جائزة الشرق الأوسط للتصميم 2024 لأفضل مشروع سكني. وأضاف: "تعود هذه الجائزة إلى شركائنا الموهوبين في التصميم، شركة JT&P Design Consultants، وكذلك إلى فريقنا المخلص. كما نشكر شريكنا في التطوير، شركة Centurion، وشريك المبيعات والتسويق، شركة Octa، على خبرتهم ودعمهم في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة".
وقال حسن إن إطلاق مشروع جزيرة فلورا ليس مجرد احتفال بمشروع جديد، بل إنه "انعكاس للرحلة الكاملة التي قطعتها مجموعة فلورا - من البدايات المتواضعة إلى تحقيق الأحلام وإنشاء مساحات مؤثرة وذات مغزى في كل من قطاعي الضيافة والعقارات. ومن خلال هذه المشاريع، نهدف إلى المساهمة ليس فقط في الأفق ولكن أيضاً في المجتمع، من خلال خلق مساحات تثري الحياة".