2.5 مليار درهم إيرادات"أغذية" في النصف الأول

حققت مجموعة "أغذية"، إحدى شركات الأغذية والمشروبات الرائدة في المنطقة، أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2024 وهي في طريقها لتحقيق توجيهات العام 2024.

وأدى النمو المربح للمجموعة عبر جميع القطاعات الأربعة - إلى جانب الاستفادة من الكفاءات على مستوى المجموعة - إلى نمو أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح للمجموعة بشكل أسرع من الإيرادات.