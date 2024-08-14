2.5 مليار درهم إيرادات"أغذية" في النصف الأول
حققت مجموعة "أغذية"، إحدى شركات الأغذية والمشروبات الرائدة في المنطقة، أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2024 وهي في طريقها لتحقيق توجيهات العام 2024.
وأدى النمو المربح للمجموعة عبر جميع القطاعات الأربعة - إلى جانب الاستفادة من الكفاءات على مستوى المجموعة - إلى نمو أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح للمجموعة بشكل أسرع من الإيرادات.
وارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 14.7% على أساس سنوي إلى 2.5 مليار درهم (11.2% نمو من حيث الحجم و 3.5% من حيث التسعير). وباستثناء مبيعات القمح لمرة واحدة بقيمة 120 مليون درهم في قطاع الأعمال الزراعية المسجلة في الربع الأول من عام 2024، بلغ نمو صافي الإيرادات على أساس سنوي 9.3%. وكان هذا مدفوعاً بشكل أساسي بالتحول المستمر لمحفظة منتجات المجموعة نحو قطاعات ذات نمو أعلى في الأسواق المستهدفة الرئيسية إلى جانب الابتكارات. والجدير بالذكر أن 45% من نمو المجموعة في النصف الأول من عام 2024 جاء من التجديد وحده (باستثناء مبيعات المرة الواحدة في الربع الأول من عام 2024). وزادت صافي إيرادات المجموعة، المعدلة بتأثير انخفاض العملة في مصر (144.5 مليون درهم)، بنسبة 21.3% على أساس سنوي. وعلى الرغم من تأثير العملة، قدمت الأعمال المصرية للمجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 20.3% على أساس سنوي بالدرهم الإماراتي خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
الوجبات الخفيفة: نمت الإيرادات بنسبة 19.5% على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء القوي لفئة القهوة، حيث استمرت "أبو عوف" في كسب الحصة من حيث الأحجام والقيمة في السوق المحلية للقهوة ذات العلامة التجارية الفاخرة في مصر. كما تم تعزيز نمو" أبو عوف" في النصف الأول من عام 2024 من خلال التوسع العضوي المستمر لسلسلة البيع بالتجزئة، حيث افتتحت 44 متجراً جديداً بما يشمل الأكشاك المتنقلة، على طول الساحل الشمالي لمصر. بالإضافة إلى ذلك، استمرت التمور في النمو القوي مدفوعةً بالتجديد عبر الفئات متوسطة وعالية القيمة، مع التوسع في أنواع التمور ونمو القيمة الكبير عبر قنوات التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعالمياً في أسواق مثل الهند وبنغلاديش والمغرب. باستثناء تأثير العملة، كانت نسبة النمو في إيرادات القطاع 29.6% على أساس سنوي.
البروتين والأغذية المجمدة: زادت الإيرادات بنسبة 7.2% على أساس سنوي، على الرغم من الضغوط الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري. باستثناء تأثير العملة، كانت نسبة النمو في إيرادات القطاع 24.1% على أساس سنوي. في الربع الثاني من 2024، افتتحت مجموعة "أغذية" منشأة جديدة للبروتين في جدة. توفر هذه المنشأة إنتاجاً محلياً مع مزايا اقتصادية أفضل وتؤكد مكانة مجموعة "أغذية" كمورد محلي للبروتين في المملكة العربية السعودية. وباستثمار قدره 90 مليون درهم، تحتوي المنشأة على طاقة إنتاجية سنوية متوسطة تزيد عن 7,000 طن وتشمل خطين للإنتاج يمكنهما تصنيع أكثر من 50 نوعاً مختلفاً من المنتجات بوحدة حفظ المخزون.
المياه والأغذية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.0% على أساس سنوي، حيث حافظت مياه العين المعبأة على مركزها الريادي في السوق. يعكس هذا زيادة بنسبة 8.3% على أساس سنوي في إجمالي نمو إيرادات المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعة بالتسويق المتميز والابتكار، بما في ذلك النمو الكبير في مبيعات المياه الزجاجية المعبأة. زادت مجموعة "أغذية" من قدرة إنتاج المياه الزجاجية المعبأة في الإمارات، مما سيُمكن المجموعة من زيادة إنتاج المياه الزجاجية المعبأة في المدى المتوسط إلى ثلاثة أضعاف كاستجابة للطلب الاستهلاكي القوي. بالإضافة إلى ذلك، أدت التحسينات المستمرة في جودة خدمة العملاء ضمن قطاع التوصيل المنزلي والمكتبي (HOD) إلى نمو قوي بنسبة 9.9% على أساس سنوي خلال الفترة. كما زادت إيرادات الأعمال الدولية بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مع أداء ملحوظ في سلطنة عمان والكويت.
الأعمال الزراعية: زادت الإيرادات بنسبة 25.4% على أساس سنوي (+5.2% باستثناء عملية تداول القمح لمرة واحدة في الربع الأول من 2024). كان هذا مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء القوي في قطاع الأعلاف، مما عكس التنفيذ الفعال للمبيعات، وأداء برنامج الأعلاف المركبة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (ADAFSA)، وتطوير المنتجات الجديدة ذات الصلة.
وكانت نسبة نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) أعلى من الإيرادات، حيث زادت بنسبة 19.9% على أساس سنوي لتصل إلى 382.4 مليون درهم، مما يعكس النمو القوي في الربحية عبر جميع القطاعات، جنباً إلى جنب مع التركيز المستمر على حماية الأرباح في مصر وتوليد الكفاءة الشاملة على مستوى المجموعة. أدى ذلك إلى توسع هامش الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك للمجموعة بمقدار 65 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 15.1%، باستثناء تأثير انخفاض الجنيه المصري.
وكان من الممكن أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 29.5% على أساس سنوي، مع هامش EBITDA بنسبة 15.5% (زيادة بمقدار 98 نقطة أساس على أساس سنوي).
زاد صافي الربح للمجموعة بنسبة 31.8% على أساس سنوي ليصل إلى 190.0 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مع استقرار هامش صافي الربح عند 7.5%، مما يعكس توسعاً بمقدار 98 نقطة أساس، رغم تأثير العملة وفرض ضريبة الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة..
ميزانية قوية: لا تزال الميزانية العمومية لمجموعة "أغذية" قوية حيث بلغ النقد وما يعادله 0.4 مليار درهم وسيولة بمقدار 1.8 مليار درهم. كانت نسبة صافي الدين إلى نسبة الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك للمجموعة 1.6 مرة (صافي الدين 1.2 مليار درهم) بزيادة طفيفة مقارنة بشهر ديسمبر 2023.
توزيعات الأرباح النقدية المقترحة: تماشياً مع سياسة التوزيعات نصف السنوية للمجموعة، أوصى مجلس إدارة مجموعة "أغذية" بتوزيع 85.7 مليون درهم كتوزيع نقدي نصف سنوي (ما يعادل 10.31 فلس للسهم الواحد). يمثل هذا زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي. تخضع توزيعات الأرباح لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية القادمة لمجموعة "أغذية".
تم الحفاظ على التوجيهات السنوية الكاملة: بالنظر إلى الزخم المستمر عبر أعمال مجموعة "أغذية" وتأثير تحديات العملة في عمليات المجموعة في مصر، تتوقع مجموعة "أغذية" نمو الإيرادات السنوية لعام 2024 بين 10% و 12%، مع زيادة هامش الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بمقدار 40-60 نقطة أساس وزيادة هامش صافي الربح للمجموعة بمقدار 30-50 نقطة أساس.
قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "تواصل "أغذية" تحقيق أداء قوي، مما يعزز زخم نمونا في النصف الأول من العام. كما يظل التزامنا الثابت بتعزيز أعمالنا وتحقيق أهدافنا طويلة الأجل واضحاً. وتبرز نتائج هذا الربع قدرتنا على الصمود والتركيز الاستراتيجي على تحقيق قيمة مستدامة عبر محفظتنا المتنوعة. ومستقبلاً، نحن في وضع جيد لاستغلال الفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، مستفيدين من نقاط قوتنا في الابتكار والرقمنة والتميز التشغيلي".
وقال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "قدمت مجموعة "أغذية" نتائج قوية في النصف الأول من العام، مما يؤكد قدرتنا على التعامل بفعالية مع البيئات التشغيلية الصعبة والمتغيرة. وحافظت فرق العمل لدينا على تركيزها ومرونتها في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الطويل الأمد، كما نواصل جهودنا لدفع النمو المستدام على المدى الطويل من خلال الاستثمار في علاماتنا التجارية، والاستفادة من التآزر، وزيادة الكفاءة.
أطلقنا رسمياً في أوائل شهر يوليو منشأتنا الحديثة للبروتين في جدة، مما يعزز مكانتنا ويؤسس واحداً من المحركات الرئيسية للنمو لمجموعة "أغذية" في أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي. إن نتائج النصف الأول من العام تبني أساساً قوياً لمجموعة "أغذية"، ونؤكد على توجيهاتنا للعام بأكمله. نحن سعداء أيضاً للتأكيد على دفع توزيعات الأرباح النصف سنوية، مع إعادة حوالي 85.7 مليون درهم إماراتي للمساهمين في شهر سبتمبر 2024".