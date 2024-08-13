2.45 مليار درهم استردادات ضريبة بناء المساكن

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته يوم الاثنين، أنه خلال العام بين نهاية يونيو 2023 ونهاية يونيو 2024، تمت الموافقة على نحو 7580 طلباً جديداً، مما أتاح للمواطنين استرداد أكثر من مليار درهم من الضرائب التي دفعوها على بناء مساكن جديدة. وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تمت الموافقة على 3590 طلباً جديداً، مما أتاح استرداد 336.09 مليون درهم من الضرائب.