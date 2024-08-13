2.45 مليار درهم استردادات ضريبة بناء المساكن
وافقت الهيئة الاتحادية للضرائب على 30,920 طلباً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين الإماراتيين بقيمة 2.54 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024، بزيادة قدرها 32.45% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
وبحلول نهاية النصف الأول من عام 2023، بلغ إجمالي الطلبات المعتمدة 23,340 طلباً بقيمة 1.54 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 65.07% في قيمة المبالغ المستردة على مدى 12 شهراً.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته يوم الاثنين، أنه خلال العام بين نهاية يونيو 2023 ونهاية يونيو 2024، تمت الموافقة على نحو 7580 طلباً جديداً، مما أتاح للمواطنين استرداد أكثر من مليار درهم من الضرائب التي دفعوها على بناء مساكن جديدة. وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تمت الموافقة على 3590 طلباً جديداً، مما أتاح استرداد 336.09 مليون درهم من الضرائب.
ونسب خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، هذه الزيادة الكبيرة في عدد المواطنين المستفيدين من برنامج استرداد الضرائب عن بناء المساكن الجديدة إلى زيادة الوعي الضريبي والتحسينات المستمرة التي أجرتها الهيئة على الخدمة منذ إطلاقها قبل ست سنوات.
وقال البستاني: "تشمل هذه التحسينات تقديم المزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع عملية استرداد الضريبة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة". وتابع: "تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية الهيئة التي تعطي الأولوية لسعادة المواطنين، وفقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في إرساء وتعزيز منظومة إسكان حديثة للمواطنين وتوفير أعلى مستويات المعيشة لهم".
وأطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيقها الذكي "مسكن" هذا العام، والذي يوفر تسهيلات إضافية للمواطنين لتقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على بناء مساكنهم الجديدة من خلال إجراءات رقمية بالكامل وبدون ورق. وأوضح البستاني: "هذا يسمح للمواطنين الإماراتيين بالاستفادة من جهود التحول الرقمي وتسريع عملية استرداد الضرائب". مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي كجزء من مساهمات الهيئة ضمن سلسلة المشاريع التحويلية التي تهدف إلى تطوير الخدمات الرقمية والحد من استهلاك الورق وتقليل عدد المستندات المطلوبة إلى جانب تسهيلات أخرى.
وتخطط الهيئة الاتحادية للضرائب حالياً لتطوير الخدمة ومواصلة حملاتها لتوعية المواطنين بالخدمات الإلكترونية المبسطة التي يمكنهم استخدامها لتقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن الجديدة.
وتتضمن هذه الخطط عقد اجتماعات افتراضية لتقديم الاستشارات والتوضيحات والإجابة على الاستفسارات وإتاحة التواصل المباشر مع موظفي الهيئة المكلفين بمعالجة عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة على المساكن الجديدة، مما يمكّن دافعي الضرائب من إكمال معاملاتهم في أسرع وقت ممكن.
وتكشف الإحصائيات عن ارتفاع ملحوظ في عدد وإجمالي قيمة الطلبات المعتمدة منذ إطلاق الخدمة للمواطنين، حيث ارتفعت الطلبات المعتمدة من 270 طلباً بقيمة 9.11 مليون درهم في عام 2018 إلى 8250 طلباً بقيمة 720.12 مليون درهم في عام 2023.