24.4 مليار دولارإيرادات موانئ دبي العالمية 2025

أعلنت الشركة أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 24.4 مليار دولار، بينما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين المعدلة بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 6.4 مليار دولار، محققة هامشًا قويًا بنسبة 26.3 في المائة. وقد ساعد النمو القوي في أعمال الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية في دفع هذا الأداء.