24.4 مليار دولارإيرادات موانئ دبي العالمية 2025

أعلنت موانئ دبي العالمية، عملاق الخدمات اللوجستية العالمي ومقرها دبي، عن نتائج مالية قياسية لعام 2025، مما يؤكد قوة عملياتها العالمية المتنوعة على الرغم من البيئة الجيوسياسية والتجارية المتقلبة.
أعلنت الشركة أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 24.4 مليار دولار، بينما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين المعدلة بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 6.4 مليار دولار، محققة هامشًا قويًا بنسبة 26.3 في المائة. وقد ساعد النمو القوي في أعمال الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية في دفع هذا الأداء.
ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 32.2 في المائة ليصل إلى 1.96 مليار دولار، مدعومًا بزيادة أحجام الشحن وتحسين الأسعار والإدارة المنضبطة للتكاليف. كما تعزز التدفق النقدي التشغيلي، مرتفعًا بنسبة 14 في المائة ليصل إلى 6.3 مليار دولار، مما يعكس قدرة الشركة على تحقيق أرباح قوية حتى مع استمرار سلاسل التوريد العالمية في التكيف مع التحولات الجيوسياسية.
ارتفع إجمالي حجم مناولة الحاويات عبر محفظة المجموعة العالمية بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 93.4 مليون حاوية مكافئة (TEU)، مما يسلط الضوء على المرونة المستمرة في تدفقات التجارة الدولية ودور موانئ دبي العالمية المتنامي كمشغل محوري للمراكز اللوجستية.
قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، إن النتائج تظهر مرونة الشركة وموقعها الاستراتيجي في بيئة تجارية عالمية متزايدة التعقيد.
“في بيئة تتسم بزيادة عدم اليقين وديناميكيات التجارة المتغيرة، مكنتنا محفظتنا المتنوعة، وتخصيص رأس المال المنضبط، والتركيز على الشحنات عالية العائد من تحقيق أرباح مرنة وتدفق نقدي قوي،” قال كاظم. “تعكس هذه النتائج قوة منصتنا المتكاملة وقدرتنا على التكيف مع إعادة تشكيل سلاسل التوريد.”
كما اكتسبت استراتيجية الشركة للمنصات اللوجستية والتجارية زخمًا خلال العام، حيث واصلت موانئ دبي العالمية دمج الخدمات عبر شبكتها العالمية من الموانئ، والمناطق اللوجستية، والخدمات البحرية، وحلول سلسلة التوريد.
وفقًا ليوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، حققت أعمال الموانئ والمحطات التابعة للشركة نتائج قوية بشكل خاص، مدعومة بأحجام الحاويات الجيدة وتحسين الأسعار.
“ارتفعت الإيرادات المماثلة لكل حاوية مكافئة بنسبة 8.5 في المائة، مما يعكس تحسن العائد والإدارة المنضبطة للتكاليف،” قال نارايان.
وأضاف أن الشركة عززت قدراتها اللوجستية المتكاملة من خلال توحيد عمليات خدماتها البحرية تحت علامة تجارية واحدة لموانئ دبي العالمية، مما يعزز مكانتها كمزود لوجستي عالمي متكامل تمامًا.
“عبر الخدمات اللوجستية ومنصتنا التجارية الأوسع، واصلنا توسيع القدرات وتعميق التعاون من خلال نموذج التشغيل الخاص بنا ‘موانئ دبي العالمية الواحدة’،” قال نارايان. “نظل نركز على التخصيص المنضبط لرأس المال، والتميز التشغيلي، والتنفيذ المرتكز على العملاء، بينما ندعم العملاء خلال حالة عدم اليقين على المدى القريب، مع الاستثمار بشكل انتقائي لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل.”
تحسنت مقاييس ربحية الشركة أيضاً خلال العام. ارتفع العائد على رأس المال المستثمر (ROCE) إلى 9.9 بالمائة في عام 2025، صعوداً من 8.9 بالمائة في عام 2024، مما يعكس أرباحاً أقوى حتى مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتغير طرق التجارة في إعادة تشكيل التجارة العالمية.
زادت موانئ دبي العالمية استثماراتها بشكل كبير في البنية التحتية وتوسيع القدرات. بلغ الإنفاق الرأسمالي 3.1 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار في عام 2024، حيث قامت المجموعة بتسريع المشاريع المصممة لتعزيز الإنتاجية وتوسيع القدرة العالمية.
نتيجة لهذه الاستثمارات، توسعت سعة الموانئ العالمية للشركة لتصل إلى 109 ملايين حاوية مكافئة.
بالنسبة لعام 2026، خصصت موانئ دبي العالمية حوالي 3 مليارات دولار للإنفاق الرأسمالي، مستهدفة مشاريع استراتيجية عبر ممرات التجارة العالمية الرئيسية. وتشمل هذه التوسعات في ميناء جبل علي، وأحواض بناء السفن العالمية، ومحطة تونا تيكرا، وميناء لندن جيتواي، وميناء ندايان، وميناء جدة الإسلامي.
إلى جانب نموها المالي، واصلت موانئ دبي العالمية تعزيز أجندتها للاستدامة. خفضت الشركة انبعاثات الكربون من النطاق 1 والنطاق 2 بنسبة 14 بالمائة مقارنة بخط الأساس لعام 2022، بينما يأتي حوالي 67 بالمائة من استهلاكها العالمي للكهرباء الآن من مصادر الطاقة المتجددة.