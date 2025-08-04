240% ارتفاع مبيعات العقارات الفاخرة بدبي خلال عامين

في عام 2024، بلغت نسبة صفقات البيع على الخارطة 69% من إجمالي الصفقات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم. ويمثل هذا تحولاً كبيراً عن عام 2022، حيث لم تُبرم سوى 952 صفقة بيع على الخارطة ضمن هذه الشريحة السعرية. وبحلول نهاية عام 2024، وصل هذا العدد إلى 3,223 صفقة، مسجلاً زيادة بنسبة 240% على مدار عامين. واستمر هذا الزخم حتى عام 2025. وتُظهر بيانات السوق بيع 3,731 عقاراً بسعر يزيد عن 10 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 15% عن إجمالي صفقات البيع على الخارطة لعام 2024 بأكمله. ويعكس هذا الارتفاع المستمر في المبيعات عالية القيمة تنامي ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمارات السكنية المتميزة.