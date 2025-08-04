240% ارتفاع مبيعات العقارات الفاخرة بدبي خلال عامين

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن سوق العقارات الفاخرة في دبي - الوحدات التي يزيد سعرها عن 10 ملايين درهم - شهد ارتفاعًا بنسبة 240 في المائة منذ عام 2022.
يكشف أحدث تقرير صادر عن شركة سافيلز حول العقارات السكنية الفاخرة عن ارتفاع حاد في قيم إعادة البيع في المجتمعات القديمة المجددة، حيث تتجاوز الأسعار الآن بعض المواقع الفاخرة للغاية الأكثر رسوخًا في دبي.
تُبرز هذه التحركات تطورًا هيكليًا في سلوك المشترين. تكتسب الفلل قيد الإنشاء زخمًا بفضل الالتزامات الرأسمالية المبكرة في المجمعات السكنية الكبيرة، بينما تُحقق العقارات المُعاد بيعها أسعارًا قياسية في الأحياء العريقة ذات البنية التحتية المتطورة.
في عام 2024، بلغت نسبة صفقات البيع على الخارطة 69% من إجمالي الصفقات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم. ويمثل هذا تحولاً كبيراً عن عام 2022، حيث لم تُبرم سوى 952 صفقة بيع على الخارطة ضمن هذه الشريحة السعرية. وبحلول نهاية عام 2024، وصل هذا العدد إلى 3,223 صفقة، مسجلاً زيادة بنسبة 240% على مدار عامين. واستمر هذا الزخم حتى عام 2025. وتُظهر بيانات السوق بيع 3,731 عقاراً بسعر يزيد عن 10 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 15% عن إجمالي صفقات البيع على الخارطة لعام 2024 بأكمله. ويعكس هذا الارتفاع المستمر في المبيعات عالية القيمة تنامي ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمارات السكنية المتميزة.
يُعزى هذا التوجه إلى إطلاق مشاريع الفلل في المخططات الرئيسية واسعة النطاق. يدخل المشترون في مرحلة مبكرة من دورة التطوير، مدفوعين ليس فقط بإمكانية تحقيق قيمة طويلة الأجل، بل أيضًا بنمط الحياة المتنوع الذي توفره. تتميز هذه المجمعات عادةً بمرافق واسعة، مثل ملاعب البولو والجولف، والمرافق الرياضية والترفيهية، وخيارات الطعام والشراب المختارة بعناية، مما يزيد من جاذبيتها. يعكس دخول رأس المال إلى هذا القطاع ثقة أكبر في إنجاز المطورين واستقرار السوق على المدى الطويل.
في حين حافظت مبيعات العقارات الجاهزة التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم على استقرارها عند حوالي 1500 معاملة سنويًا، فإن تسارع وتيرة المبيعات على المخطط يؤكد تحولًا في كيفية توظيف رأس المال في سوق العقارات الرئيسية في دبي. ويعكس استقرار مبيعات العقارات الجاهزة دورات ملكية أطول بين مالكي المنازل الحاليين، بالإضافة إلى الطلب المستمر من قاعدة متنامية من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين اختاروا الاستقرار في المدينة. ويركز العديد من المشترين على جودة الأصول، ومكانة المنتج، وسجلات التسليم، بدلاً من التوافر الفوري.
المجتمعات التراثية المجددة تتفوق على
بالتوازي مع ذلك، يدعم الطلب القوي أسعار العقارات المميزة في المجمعات السكنية الراسخة ذات المخزون المُحسّن. وتُقدم جزر جميرا أوضح مثال على ذلك.
تم الانتهاء من مشروع جزر جميرا في عام 2006، ولم يشهد المشروع سوى ثماني معاملات تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم في عام 2021. وفي عام 2024، وصل هذا الرقم إلى 89 معاملة. وحتى تاريخه في عام 2025، تجاوزت أكثر من 90% من جميع المعاملات داخل جزر جميرا حاجز 10 ملايين درهم، وتجاوزت أكثر من 40% منها حاجز 20 مليون درهم.
يبلغ أعلى سعر مُحقق في المجمع حاليًا 6,375 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع. يتجاوز هذا الرقم المتوسطات المُماثلة في تلال الإمارات، ويُضاعف تقريبًا الأسعار في العديد من المجمعات السكنية المُدارة على المخطط والتي تضم فللًا. يعكس هذا السعر المميز الذي يُدفع للمنازل المُجددة بالكامل والجاهزة للسكن في الأحياء العريقة ذات العرض المحدود.
يُولي المشترون الذين يستهدفون هذه الشريحة أهميةً أكبر لجودة التجديد، وتصميم قطعة الأرض، ونضج الموقع. ويُوظَّف رأس المال وفقًا لمعايير واضحة تتعلق بالتشطيب، والخصوصية، وسهولة الوصول إلى البنية التحتية.
الطلب الرئيسي في دبي يتوسع
يستفيد كلٌّ من نشاط إعادة بيع العقارات على الخارطة والمُجدَّدة من ازدياد عدد المشترين المتنقلين عالميًا ذوي الأهداف المتنوعة. ورغم اختلاف الدوافع، فإن الاتجاه السائد هو تخصيص رأس المال للمنتجات عالية الجودة في مواقع تُلبّي معايير نمط الحياة أو الاستثمار طويل الأجل.
قال أندرو كامينغز، رئيس قسم العقارات السكنية في سافيلز الشرق الأوسط: "لم تعد دبي سوقًا للتوقف المؤقت. فالمشترون الذين يدخلون العقارات الفاخرة اليوم يتميزون بالتنقل العالمي، والتركيز على المدى الطويل، ويتطلعون إلى ترسيخ ثرواتهم في مدينة توفر جودة حياة وأصولًا متينة". وأضاف: "يشير الارتفاع الحاد في المعاملات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم إلى تحول هيكلي في الطلب، مما يدل على انجذاب رأس المال العالمي إلى عقارات دبي".
يؤثر هذا التحول أيضًا على كيفية تصميم المطورين للمنتجات الجديدة وإطلاقها، وكيفية إعداد البائعين في السوق الثانوية للعقارات لعرضها. وتُعطى الأولوية في كلا القطاعين لتحسين التخطيط، واتساق التصميم، وعناصر الصحة والعافية.
تعزز المساكن ذات العلامات التجارية الطلب على الشقق الفاخرة
في حين تُهيمن الفلل على نمو المعاملات العقارية مؤخرًا، لا تزال مبيعات الشقق تُمثل ما يقرب من 30% من إجمالي قيمة التداول التي تزيد عن 10 ملايين درهم، حيث تُشكل المساكن ذات العلامات التجارية حصةً كبيرةً من هذا الحجم. ووفقًا لتقرير "المساكن ذات العلامات التجارية 2025" الصادر عن سافيلز في الشرق الأوسط وأفريقيا، تُعتبر دبي الآن السوق الأكثر نشاطًا عالميًا في مجال تطوير المساكن ذات العلامات التجارية.
تضم المدينة أكثر من 50 مشروعًا سكنيًا فاخرًا، مكتملًا وقيد الإنشاء، تتراوح بين وحدات سكنية مستقلة وفنادق متكاملة الخدمات. وتشمل هذه المشاريع المكتملة مثل ذا لانا ريزيدنسز - مجموعة دورشيستر، وبولغري ريزيدنسز، وون آند أونلي ون زعبيل، بالإضافة إلى مشاريع قيد التطوير مثل ريتز كارلتون ريزيدنسز، وسيكس سينسز ريزيدنسز النخلة، وفور سيزونز برايفت ريزيدنسز مركز دبي المالي العالمي. وتتمتع العديد من هذه المشاريع بأسعار مميزة وعالية الجودة، لا سيما على طول الواجهة البحرية وفي الأحياء المركزية مثل داون تاون دبي، ونخلة جميرا، ومرسى دبي.
تجذب المساكن ذات العلامات التجارية كلاً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن نمط حياة آمن، وإدارة احترافية، وتصميم متناسق. وتوفر هذه المساكن عادةً مرافق مُختارة بعناية، وخدمات فندقية، وإمكانات إعادة بيع قوية، حيث يتجاوز سعر القدم المربع في بعض المخططات الآن 10,000 درهم إماراتي.
ومع توقعات بأن تستحوذ دبي على 40% من إجمالي مشاريع التطوير السكني ذات العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2031، فمن المتوقع أن يلعب هذا القطاع دوراً متزايد الأهمية في تشكيل مستقبل سوق الشقق التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين درهم.
نظرة استراتيجية للمستثمرين والمطورين والملاك
يوفر سوق دبي العقاري الرئيسي الآن العديد من نقاط الدخول الاستراتيجية. بالنسبة للمستثمرين في مرحلة الاستحواذ المبكرة، لا تزال مجمعات الفلل قيد الإنشاء توفر مساحةً ومرونة في الأسعار وطلبًا مستقبليًا قويًا. أما بالنسبة للمالكين الحاليين في المناطق الراسخة، فإن رأس المال المستثمر في التجديدات الشاملة يُنتج تقييمات تُضاهي أو تتجاوز المواقع المتميزة القديمة.
يشهد حجم المعاملات وقوة الأسعار ارتفاعًا متزامنًا، ويتسع تنوع المنتجات في الشريحة التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم. وهذا يُعزز مكانة دبي كسوق عالمية رائدة تتميز بالسيولة والمرونة والأداء المتميز.
يرتكز الزخم الحالي على جودة المنتج، ووضوح التخطيط، وتوافق المشترين. وستواصل هذه العوامل تحديد المرحلة التالية من تطور سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي.