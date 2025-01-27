24% من سكان الإمارات يعتمدون على النقد في إنفاقهم

وكشفت النسخة الثانية من مسح "فيزا"، والتي حملت عنوان "أين يختبئ النقد"، أن 24% من المستهلكين في دولة الإمارات يستخدمون النقد في إنفاقهم اليومي بسبب السرعة، و23% يفعلون ذلك بسبب القبول، بينما يستخدم 23% النقد من نظير إلى نظير بسبب العادة، و20% بسبب القبول.