23.9 مليار درهم ارتفاع دخل "الإمارات دبي الوطني"

عزا الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون، نمو الدخل إلى الاستثمار الاستراتيجي طويل الأجل للبنك في التحول الرقمي، والتواجد الإقليمي، وقدرات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن البنك نجح في تعويض أثر انخفاض أسعار الفائدة من خلال تنويع مصادر الدخل، لا سيما في إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات الضمان. ويُحقق نظامنا لتحليلات البيانات الضخمة نتائج ملموسة، مع أكثر من 50 حالة استخدام نشطة للتحليلات المتقدمة.