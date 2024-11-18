239 صفقة في الإمارات والسعودية خلال 9 أشهر بقيمة 24.5 مليار دولار

وقال "براد واتسون"، رئيس الاستراتيجية والمعاملات في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "شهد نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنًا ملحوظًا هذا العام، مدفوعًا بالتحولات الاستراتيجية في السياسات، وتحرير لوائح الاستثمار وتدفقات رأس المال القوية من المستثمرين. ومع سعي الشركات بنشاط إلى فرص النمو وتنويع عملياتها، لاحظنا زيادة في حجم وقيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود. وعلى وجه الخصوص، ظلت الإمارات العربية المتحدة وجهة استثمارية مفضلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بسبب لوائحها الصديقة للأعمال والإطار التشريعي الفعّال. وفي الوقت نفسه، مكّن تعزيز العلاقات الإقليمية مع الاقتصادات الآسيوية والأوروبية، إلى جانب العلاقات القائمة مع الولايات المتحدة، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الوصول إلى أسواق أكبر وأكثر نموًا".