23.6 % ارتفاع الإيجارات في الإمارات خلال 10 سنوات

اعتبارًا من يونيو 2025، حصدت دبي أكبر عدد من عمليات البحث عن شقق للإيجار على موقع بروبرتي فايندر. واحتلت الشارقة وأبوظبي المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي من حيث عدد مشاهدات الصفحات، وفقًا لبيانات داخلية على بروبرتي فايندر.