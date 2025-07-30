23.6 % ارتفاع الإيجارات في الإمارات خلال 10 سنوات

أظهرت بيانات حديثة أن أسعار الإيجارات في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة ارتفعت بنسبة 23.6 في المائة في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية.
وبحسب بحث أجرته شركة Property Finder، وهي بوابة عقارية، ارتفع متوسط سعر الإيجار بنسبة 23.6 في المائة في جميع أنحاء البلاد بين نوفمبر 2023 ونوفمبر 2024.
وارتفع متوسط سعر الإيجار بنسبة 33.0 في المائة على مدى خمس سنوات (نوفمبر 2019 إلى نوفمبر 2024)، مدفوعًا بتدفق المغتربين وزيادة عقود الإيجار.
لا تزال عقارات الإيجار تحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة للعديد من المقيمين، وخاصةً الوافدين، يوفر التأجير مرونةً دون الالتزام طويل الأمد بالملكية.
رغم ارتفاع أسعار العقارات في بعض المناطق، يبقى الاستئجار الخيار الأوفر، خاصةً لمن يُعطون الأولوية للموقع أو لأسلوب الحياة. كما يُقدّر الكثيرون راحة الاستئجار، حيث يتولى مُلّاك العقارات أو مُديروها عادةً أعمال الصيانة، مما يُسهّل عليهم إدارة حياتهم اليومية.
ومع ذلك، يميل الطلب على الإيجار إلى التباين في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم بعض المجتمعات هذه المزايا وأكثر.
أفضل أماكن الإيجار في الإمارات
اعتبارًا من يونيو 2025، حصدت دبي أكبر عدد من عمليات البحث عن شقق للإيجار على موقع بروبرتي فايندر. واحتلت الشارقة وأبوظبي المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي من حيث عدد مشاهدات الصفحات، وفقًا لبيانات داخلية على بروبرتي فايندر.
تتمتع قرية جميرا الدائرية (JVC) بأعلى عدد مشاهدات لصفحات شقق الإيجار بين مجمعات دبي، حيث بلغ 214,607 مشاهدة. وتبرز منطقة جميرا بيتش ريزيدنس (JBR) بـ 4,910 عقارات مصنفة ضمن المفضلة على موقع بروبرتي فايندر، متفوقةً على أي منطقة أخرى في المدينة.
تسيطر دبي على السوق من حيث نشاط الإيجار وتوفر العقارات، مما يعكس الطلب المرتفع على الشقق للإيجار في دبي.
المجتمعات التي تضم أكبر عدد من العقارات للإيجار في دبي هي: قرية جميرا سيركل (9,092)، الخليج التجاري (5,631)، وسط مدينة دبي (5,541)، ودبي مارينا (4,933).
ومن بين هذه المجمعات السكنية الشهيرة للإيجار، تشكل الشقق ما معدله 96% من الوحدات المتاحة على موقع Property Finder، مما يسلط الضوء على الطلب على الشقق في دبي.
يبلغ متوسط الإيجار السنوي في جميع المجمعات السكنية حوالي 86,222 درهمًا إماراتيًا. وتُعد نخلة جميرا أغلى المجمعات السكنية، بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 170,000 درهم إماراتي.
تتمتع منطقة النهدة في الشارقة بأدنى متوسط إيجار سنوي بواقع 43 ألف درهم.
سجلت دبي أعلى سعر للعقارات المعروضة للإيجار عند 1,500,000 درهم إماراتي سنويًا، وأدنى سعر عند 28,000 درهم إماراتي. ويبلغ متوسط الإيجار 90,000 درهم إماراتي.
أعلى سعر عقاري مسجل في أبوظبي هو 350,000 درهم إماراتي سنويًا، وأدنى سعر هو 27,000 درهم إماراتي. ويبلغ متوسط الإيجار 82,999 درهمًا إماراتيًا.
وشهدت أسعار الإيجارات في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً على المدى القصير والطويل.
يعكس نشاط الإيجار في دولة الإمارات العربية المتحدة اتجاهاتٍ أوسع نطاقًا، تشمل تزايد أعداد الوافدين، والفرص الاقتصادية، وتغيّر تفضيلات السكن. تتصدر دبي من حيث الحجم والتنوع، بينما تُقدّم الشارقة وأبوظبي بدائل تنافسية. ومع حلول عام ٢٠٢٥، سيواصل المستأجرون البحث عن المجمعات السكنية التي تُقدّم أفضل الأسعار والموقع وأسلوب الحياة.