23.5 مليار درهم إيرادات"كهرباء دبي" في 9 أشهر
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع. (ديوا)، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في إمارة دبي والمدرجة في سوق دبي المالي، اليوم عن تحقيق إيرادات تراكمية بلغت 23.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، و11.8 مليار درهم أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، و5.5 مليار درهم صافي ربح بعد الضريبة.
وارتفعت الإيرادات الموحدة للربع الثالث لشركة ديوا بنسبة 4.75% إلى 9.9 مليار درهم في عام 2024. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث 5.1 مليار درهم، وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات بنسبة 34.20% إلى 5.9 مليار درهم. وارتفعت الإيرادات الموحدة لشركة ديوا في أول تسعة أشهر بنسبة 6.20% إلى مستوى قياسي بلغ 23.5 مليار درهم في عام 2024، وكان هذا مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الموحدة لشركة ديوا في أول تسعة أشهر بنسبة 4.71% إلى 11.8 مليار درهم.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحن نساهم في رؤية دبي لمستقبل مستدام يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية انبعاثات الكربون الصافية 2050. وستواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تقديم قيمة قوية للمساهمين من خلال العمليات الفعالة والأرباح المتسقة ودعم انتقال دبي إلى الاقتصاد الأخضر".