23.5 مليار درهم إيرادات"كهرباء دبي" في 9 أشهر

وارتفعت الإيرادات الموحدة للربع الثالث لشركة ديوا بنسبة 4.75% إلى 9.9 مليار درهم في عام 2024. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث 5.1 مليار درهم، وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات بنسبة 34.20% إلى 5.9 مليار درهم. وارتفعت الإيرادات الموحدة لشركة ديوا في أول تسعة أشهر بنسبة 6.20% إلى مستوى قياسي بلغ 23.5 مليار درهم في عام 2024، وكان هذا مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الموحدة لشركة ديوا في أول تسعة أشهر بنسبة 4.71% إلى 11.8 مليار درهم.