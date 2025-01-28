2.3 مليار دولار قيمة استحواذ"بيور هيلث" على 60% من "هيلينيك هيلثكير"
وافقت شركة "بيور هيلث" القابضة، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، على الاستحواذ على حصة 60% في "هيلينيك هيلثكير جروب"، أكبر مقدم للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص، في صفقة تقدر قيمة "هيلينيك هيلثكير جروب" بمبلغ 2.3 مليار دولار.
وتمتلك شركة "سي في سي كابيتال بارتنرز 6" حالياً 90% من أسهم شركة "هيلينيك هيلثكير جروب"، بينما يمتلك مؤسس شركة "هيلينيك هيلثكير جروب" 10% من أسهمها. وستستحوذ "بيور هيلث" على حصة 60% من أسهم شركة "هيلينيك هيلثكير جروب"، بينما تحتفظ شركة "سي في سي كابيتال بارتنرز" بحصة 35%، بينما يمتلك المؤسس الحصة المتبقية البالغة 5% من أسهم الشركة.
وبعد استكمال الصفقة، ستحتفظ "سي في سي كابيتال بارتنرز 6" وإدارة "هيلينيك هيلثكير جروب" بحصة 40% في "هيلينيك هيلثكير جروب"، وستستمران كشركاء استراتيجيين لدعم نمو الشركة وتحولها.
لقد نجحت "هيلينيك هيلثكير جروب" في ترسيخ مكانتها بسرعة كمزود رائد للرعاية الصحية الأوروبية في اليونان وقبرص، حيث تقدم خدمات طبية متقدمة عبر شبكة تضم 10 مستشفيات و16 مركز تشخيص في جميع أنحاء اليونان وقبرص. وبسعة تزيد عن 1600 سرير، تخدم المجموعة ما يقرب من 1.4 مليون مريض سنوياً من خلال فريق يضم أكثر من 6700 متخصص في الرعاية الصحية. تقدم "هيلينيك هيلثكير جروب" مجموعة كاملة من التخصصات الطبية مع خبرة في مجالات معقدة مثل الأورام وأمراض القلب وجراحة الأعصاب، إلى جانب خدمات تشمل علاجات التلقيح الاصطناعي التي تجري أكثر من 6000 دورة سنوياً وخدمات الرعاية المنزلية الشاملة.
إن الشراكة بين "بيور هيلث" و"سي في سي" في مجال الاستثمارات في الرعاية الصحية تظهر قوة خطتها للتوسع الدولي. تعد "سي في سي" شركة رائدة في إدارة الأسواق الخاصة على مستوى العالم حيث تبلغ قيمة الأصول التي تديرها حوالي 201 مليار دولار. يتم استثمار الصناديق التي تديرها أو تقدم لها "سي في سي" المشورة في حوالي 130 شركة حول العالم، والتي بلغ مجموع مبيعاتها السنوية أكثر من 166 مليار دولار وتوظف أكثر من 610 آلاف شخص. ستتعاون "بيور هيلث" و"سي في سي" بشكل وثيق، حيث تجمعان خبراتهما لتوسيع "هيلينيك هيلثكير جروب" إلى منظمة أكبر.
وقال مسؤولون إن أسواق الرعاية الصحية في اليونان وقبرص تمثل فرصة جذابة للغاية وغير مستغلة، وتتميز بآفاق نمو مواتية. وذكر بيان: "إن نسبة كبيرة من الإنفاق على الرعاية الصحية في اليونان تتم من جيوب المواطنين، ممّا يشير إلى الطلب غير الملبى والفرص المتاحة لمقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص لسد الفجوات الحرجة في إمكانية الوصول والجودة. وتدعم ديناميكيات السوق الطلب المتزايد على الخدمات الطبية المتقدمة، والتركيز المتزايد على حلول الرعاية الصحية الخاصة، والاستثمار المتزايد في البنية التحتية للرعاية الصحية".
ويتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية التوسع الأوسع لشركة "بيور هيلث"، والاستفادة من حجمها وقدراتها لتعزيز مكانة "هيلينيك هيلثكير جروب" في اليونان.
وقال "حمد الحمادي"، رئيس مجلس إدارة شركة "بيور هيلث": "إن التوسع في أوروبا من خلال "هيلينيك هيلثكير جروب" يعزز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية والتزامنا بتقديم رعاية تحويلية ووضع معايير جديدة للتميز على مستوى العالم".
وعلقت "شايستا آصف"، الرئيسة التنفيذية للمجموعة في "بيور هيلث"، قائلة: "إن دمج "هيلينيك هيلثكير جروب" في محفظتنا لا يعزز مكانتنا في أوروبا فحسب، بل يخلق أيضاً قيمة كبيرة لمجموعتنا من خلال المساهمة في تنويع الإيرادات، ودفع التآزر التشغيلي، وتعزيز أدائنا المالي. تتماشى هذه الخطوة مع رؤيتنا في أن نصبح شركة رائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، حيث يأتي أكثر من 50% من إيراداتنا من خارج دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف "أليكس فوتاكيديس"، الشريك ورئيس مجموعة اليونان في "سي في سي": "يعكس تحوّل "هيلينيك هيلثكير جروب" تحت إدارة "سي في سي" التزامنا الراسخ بخلق القيمة وتعزيز النمو في شركات محفظتنا. لدينا فريق إدارة قوي للغاية قام ببناء منظمة ذات جودة عالية، ونحن، بالتعاون مع شركائنا، نتطلع إلى توسيع منصة "هيلينيك هيلثكير جروب" لتقديم قيمة أفضل لمرضانا".
ويخضع إغلاق الصفقة للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة.
وقد توسّعت "بيور هيلث" بشكل متواصل في محفظتها الاستثمارية، ممّا أدى إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم. وفي العام الماضي، أكملت المجموعة الاستحواذ على "سيركل هيلث جروب"، أكبر مشغل مستقل للمستشفيات في المملكة المتحدة، مقابل ما يقرب من 1.2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت "بيور هيلث" على حصة 26.05% في "آردنت هيلث سيرفيسز" مقابل 500 مليون دولار في عام 2022 ودعمت طرحها العام الأولي الناجح في بورصة نيويورك في يوليو من العام الماضي.