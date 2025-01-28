2.3 مليار دولار قيمة استحواذ"بيور هيلث" على 60% من "هيلينيك هيلثكير"

وقد توسّعت "بيور هيلث" بشكل متواصل في محفظتها الاستثمارية، ممّا أدى إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم. وفي العام الماضي، أكملت المجموعة الاستحواذ على "سيركل هيلث جروب"، أكبر مشغل مستقل للمستشفيات في المملكة المتحدة، مقابل ما يقرب من 1.2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت "بيور هيلث" على حصة 26.05% في "آردنت هيلث سيرفيسز" مقابل 500 مليون دولار في عام 2022 ودعمت طرحها العام الأولي الناجح في بورصة نيويورك في يوليو من العام الماضي.