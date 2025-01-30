2.3 تريليون دولار توقعات بارتفاع التجارة الخليجية 2033

وتمثل القوة المتنامية للجنوب العالمي أحد أهم التطورات في التجارة العالمية. حيث تمثل هذه الدول النامية البالغ عددها 133 دولة 18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و62% من سكان العالم، ومن المتوقع أن توسع تجارتها بشكل كبير. ومن المتوقع أن تنمو التجارة السنوية بين دول الجنوب العالمي بمقدار 673 مليار دولار على مدى العقد المقبل، في حين من المتوقع أن تصل التجارة بين الجنوب العالمي والاقتصادات المتقدمة إلى 1.67 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2033.