2.3 تريليون دولار توقعات بارتفاع التجارة الخليجية 2033
من المرجح أن تتوسع التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.5% لتصل إلى 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2033، حسبما أظهرت الأبحاث يوم أمس الأربعاء.
وبحسب بحث جديد صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية في السلع بمعدل 2.9% سنوياً حتى عام 2033، مع لعب منطقة دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً متزايد الأهمية في ربط طرق التجارة الرئيسية بين الشرق والغرب.
ويحلّل أحدث تقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية بعنوان "القوى العظمى والجغرافيا السياسية ومستقبل التجارة" البيانات التجارية والاقتصادية من أكثر من 150 دولة. ويكشف التقرير عن الكيفية التي ستؤثر بها ديناميكيات التجارة العالمية المتغيرة على التجارة الإقليمية والدولية حتى عام 2033.
ويدعم نمو التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي التوسع الكبير عبر ممرات تجارية متعددة، حيث تبرز الصين كأكبر سوق نمو بقيمة 88 مليار دولار (معدل نمو سنوي مركب 5.7%)، تليها اليابان بقيمة 46 مليار دولار (معدل نمو سنوي مركب 9.4%). ويُظهر التحليل أن التجارة غير الهيدروكربونية في دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 3.5% سنوياً، ممّا يسلط الضوء على جهود التنويع الاقتصادي الناجحة في المنطقة.
ومع تحول أنماط التجارة العالمية، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز مكانتها كحلقة وصل أساسية بين الشرق والغرب. ويتجلى هذا في التحول الأوسع في تدفقات التجارة العالمية، حيث من المتوقع أن تزيد تجارة الصين مع الجنوب العالمي بمقدار 1.25 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تنمو التجارة بين الدول النامية بمقدار 673 مليار دولار حتى عام 2033. وأشارت مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي والبنية التحتية المتوسعة يضعان المنطقة في وضع يسمح لها باغتنام القيمة من ديناميكيات التجارة المتطورة هذه.
وقال "رامي رفيح"، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية: "إن إعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية تمثل لحظة محورية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. ومع تحوّل طرق التجارة، فإن الاستثمار المتعمد لدول مجلس التعاون الخليجي في القدرات يضعها في وضع يسمح لها بتحقيق نجاح أكبر من خلال تطوير خيارات استباقية وقائمة على المخاطر بدلاً من التخلف عن الاستجابات الانفعالية. والمفتاح هو الاستفادة من هذا الأساس لتشكيل ممرات التجارة الناشئة، وخاصة مع تطوّر التجارة في الجنوب العالمي".
ويحدد التقرير التحولات الكبرى في مناطق التجارة الرئيسية التي من شأنها إعادة تشكيل التجارة العالمية. ففي حين تكتسب أمريكا الشمالية قوة ككتلة تجارية مرنة مع زيادة التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك بمقدار 315 مليار دولار بحلول عام 2033، تبرز رابطة دول جنوب شرق آسيا كمستفيد كبير من التحولات العالمية مع نمو تجاري سنوي بنسبة 3.7%. ويبرز مسار الهند بشكل خاص، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي التجارة إلى 1.8 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2033، مدفوعة بدورها المتزايد كمركز تصنيع عالمي.
وتمثل القوة المتنامية للجنوب العالمي أحد أهم التطورات في التجارة العالمية. حيث تمثل هذه الدول النامية البالغ عددها 133 دولة 18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و62% من سكان العالم، ومن المتوقع أن توسع تجارتها بشكل كبير. ومن المتوقع أن تنمو التجارة السنوية بين دول الجنوب العالمي بمقدار 673 مليار دولار على مدى العقد المقبل، في حين من المتوقع أن تصل التجارة بين الجنوب العالمي والاقتصادات المتقدمة إلى 1.67 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2033.
وقال "كريستيان رودريجيز تشيفيل"، الشريك والمدير في قسم التجارة والاستثمار والجيوسياسات في مجموعة بوسطن الاستشارية: "بالنسبة لقادة الأعمال، فإن التعامل مع المشهد التجاري المعقد اليوم يتطلب أكثر من سلاسل التوريد المرنة - فهو يتطلب نهجاً قائماً على الرؤى للتحولات الجيوسياسية. سيكون النجاح من نصيب أولئك الذين يطورون ذكاءً سوقياً عميقاً، ويضعون خططاً قوية، ويبنون محفظة من الخيارات الاستراتيجية، وبالتالي بناء "قوة جيوسياسية". في حين أن التنويع يحسّن المرونة، فإن الفرصة الحقيقية تكمن في تشكيل شراكات تجارية جديدة تسد الفجوة الجيوسياسية، وتستخرج ليس فقط التحديات ولكن أيضاً الفرص الناشئة عن الأحداث الجيوسياسية ".