22.9% مساهمة "موانئ أبوظبي" في الاقتصاد غير النفطي
لعبت أنشطة مجموعة موانئ أبوظبي المتنوعة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية وغيرها، دوراً محورياً في توليد 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة في عام 2022 بالأسعار الحالية، وهو ما يمثل مساهمة إجمالية في القيمة المضافة بلغت 132.7 مليار درهم.
وعلى المستوى الوطني، ساهمت مجموعة موانئ أبوظبي في توليد ما نسبته 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أو 150.6 مليار درهم بالأسعار الجارية في نفس العام.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها شركة "أكسفورد إيكونوميكس"، والتي استندت إلى بيانات عام 2022، بالتفصيل الجديد المساهمات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية للمجموعة باعتبارها شركة رائدة في هندسة وتمكين الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة.
وبحسب أوكسفورد إيكونوميكس، لعبت مجموعة موانئ أبوظبي دوراً مهماً في دفع نمو الاقتصاد غير النفطي في أعقاب جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إمارة أبوظبي في عام 2022 من 21% في عام 2020، عندما صدرت الأرقام آخر مرة.
باعتبارها بوابة استراتيجية لأبوظبي، المحرك الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدير مجموعة موانئ أبوظبي منظومة دولية متنامية من الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة والخدمات البحرية والشحن والخدمات اللوجستية والرقمية.
وتنشط المجموعة في أكثر من 50 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية ووسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وهي محفز للنمو الاقتصادي غير القائم على النفط من خلال أنشطتها في مجال التنمية الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية.
واستندت تقديرات أوكسفورد إيكونوميكس إلى قياسات عمليات المجموعة، والإنفاق الرأسمالي، والسياحة المرتبطة بالعمليات، والنشاط في مناطقها الصناعية. وخلال عام 2022، كان مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي مدفوعًا بمجموعة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة (EC&FZ)، والتي شكلت 95 في المائة من إجمالي تأثيرها.
ودعمت أنشطة المجموعة في عام 2022 ما يقدر بنحو 398.400 وظيفة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما يشكل 14.1 في المائة من إجمالي العمالة في القطاع غير النفطي في الدولة، إلى جانب دعم حوالي 8 في المائة من العمالة في قطاعي البناء والتصنيع في الإمارات العربية المتحدة على التوالي. وفي العام نفسه، دعمت المجموعة ما مجموعه 261.700 وظيفة في جميع أنحاء أبوظبي بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك 32.1 في المائة من العمالة في قطاع التصنيع في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "تؤكد النتائج الأخيرة التأثير الاقتصادي المتنامي للمجموعة وقدرتها المستمرة على إرساء أسس اقتصاد مستدام ومتنوع لأبوظبي والإمارات العربية المتحدة والأجيال القادمة. وبتوجيه من قيادتنا الحكيمة، تعمل المجموعة بجد لفتح آفاق اقتصادية جديدة توفر البنية التحتية الاقتصادية وفرص العمل للجيل القادم".
وقال "روس تومسون"، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو في مجموعة أبوظبي للموانئ: "من خلال تواجدها العالمي المتوسع ومواقفها الرائدة في السوق في مجال التنمية الصناعية والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، تعمل مجموعة أبوظبي للموانئ على جلب أفضل ما في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة إلى عالم أوسع، وبشكل متزايد، أفضل ما في العالم إلى أبواب أبوظبي. ومع نمو المجموعة وتنوعها، تنمو اقتصادات أبوظبي والإمارات العربية المتحدة أيضًا".
وقد ساهمت مجموعة المناطق الاقتصادية الحرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي حققته مجموعة المناطق الاقتصادية الحرة في المنطقة، بشكل أساسي من خلال أكثر من 2000 شركة مستأجرة من مجموعة كيزاد، وهي جزء رئيسي من مجموعة المناطق الاقتصادية الحرة وأكبر منظومة للمناطق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإلى جانب الريادة في التصنيع، ساهمت مجموعة المناطق الاقتصادية الحرة في دفع النشاط عبر قطاعات أخرى بما في ذلك البناء والخدمات المهنية والنقل والتخزين والإدارة والدعم والتعدين والمحاجر والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات.
لقد ساهم التوسع العالمي الذي شهدته مجموعة موانئ أبوظبي خلال العامين الماضيين بشكل كبير في نمو المجموعة بالإضافة إلى التنويع الاقتصادي لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي.