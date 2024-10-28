22.9% مساهمة "موانئ أبوظبي" في الاقتصاد غير النفطي

ودعمت أنشطة المجموعة في عام 2022 ما يقدر بنحو 398.400 وظيفة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما يشكل 14.1 في المائة من إجمالي العمالة في القطاع غير النفطي في الدولة، إلى جانب دعم حوالي 8 في المائة من العمالة في قطاعي البناء والتصنيع في الإمارات العربية المتحدة على التوالي. وفي العام نفسه، دعمت المجموعة ما مجموعه 261.700 وظيفة في جميع أنحاء أبوظبي بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك 32.1 في المائة من العمالة في قطاع التصنيع في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.