22.4 مليون مسافر و16 مساراً جديداً لـ"الاتحاد للطيران" 2025

نقلت الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، 22.4 مليون مسافر في عام 2025، بزيادة قدرها 21 بالمائة على أساس سنوي، وهو أعلى إجمالي سنوي في تاريخها.
بلغ عامل الحمولة للركاب للناقلة الوطنية لدولة الإمارات في عام 2025 نسبة 88.3 بالمائة، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بعام 2024، مما يعكس أداءً تجارياً قوياً على مدار العام.
جاءت الزيادة في حركة المسافرين مدفوعة بالطلب المستمر والنمو المنضبط للقدرة الاستيعابية عبر شبكتها العالمية المتوسعة.
.
في ديسمبر 2025 وحده، نقلت الشركة 2.2 مليون مسافر، بزيادة 28 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، ووصل عامل الحمولة للركاب إلى 87.6 بالمائة خلال فترة ذروة السفر في نهاية العام.
قالت الاتحاد للطيران إن نموها في عام 2025 يمثل حوالي نصف إجمالي نمو الركاب في الإمارات، بناءً على النمو المتوقع لحركة الطيران المبلغ عنه في جميع أنحاء البلاد، مما يعكس الدور المركزي للشركة في دعم طموحات أبوظبي السياحية والاقتصادية.
استفادت شركات الطيران الإماراتية بشكل كبير من نمو صناعة الطيران العالمية في سنوات ما بعد الجائحة. وسعت شركات الطيران المحلية مساراتها بقوة، وأضافت طائرات جديدة، ووظفت موظفين جددًا على مدى السنوات الأربع الماضية.
تخطط الاتحاد للطيران لاستثمار 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) على مدى السنوات الخمس المقبلة في طائرات جديدة وستواصل توظيف 2500 شخص سنوياً، حسبما صرح رئيسها التنفيذي أنطونوالدو نيفيس في ديسمبر.
“لقد مرت ثلاث سنوات فقط، وقد ضاعفنا حجم شركة الطيران. لقد أعلنا للتو عن 31 وجهة. لقد جئنا من شركة طيران كانت في ذيل تصنيفات الربحية قبل حوالي ثلاث سنوات.
سوف نستثمر حوالي 10 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة في طائرات جديدة لمضاعفة حجم الشركة، وتوليد التدفقات النقدية يأتي قوياً جداً،” قال أنطونوالدو نيفيس خلال حلقة نقاش في أسبوع أبوظبي المالي.
أضاف أنطونوالدو أن عام 2025 كان عام نمو قوي للاتحاد للطيران.
قال: "يعكس إنهاء العام بشهر ديسمبر قياسي الثقة التي يضعها عملاؤنا في منتجاتنا وخدماتنا."
قال: "مع امتلاك الاتحاد للطيران لأكبر أسطول في تاريخها، والذي يضم 127 طائرة، أصبحت الاتحاد للطيران في وضع أفضل من أي وقت مضى للترحيب بالمزيد من الزوار في أبوظبي وتقديم تجارب سفر استثنائية لضيوفنا عبر شبكة سريعة التوسع."
قال: "مع دخولنا عام 2026، نظل ملتزمين بالسلامة وخدمة العملاء والنمو المستدام الذي يعود بالنفع على أبوظبي والمجتمعات التي نخدمها."
في نهاية العام، بلغ أسطول الاتحاد للطيران التشغيلي 127 طائرة، بعد إضافة 29 طائرة خلال عام 2025 – وهو أكبر توسع للأسطول في عام واحد في تاريخها. ت
تضمن هذا النمو إدخال طائرة إيرباص A321LR، مما يوسع منتج مقصورة الاتحاد للطيران المميزة ليشمل مجموعة أوسع من الوجهات قصيرة ومتوسطة المدى ويدعم التوسع المستمر للشبكة.
أضافت شركة الطيران 16 مسارًا جديدًا، ليصل عدد الوجهات التي تخدمها إلى 110 وجهات في نهاية ديسمبر 2025.