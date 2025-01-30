222 مليار دولار قيمة مشاريع الإمارات وتتصدر خليجياً

وبالإضافة إلى المشاريع التي هي قيد التنفيذ حالياً، هناك أيضاً مجموعة كبيرة من المشاريع في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك المشاريع التي تم تخصيص ميزانية لها كجزء من الخطة الرئيسية ولكن لم يتم تحديدها بشكل هادف بأي طريقة أخرى، فضلاً عن المشاريع التي هي حالياً في مرحلة تخطيط محددة. وتبلغ قيمة المشاريع التي تم تخصيص ميزانية لها كجزء من الخطة الرئيسية 1.25 تريليون دولار، في حين تشمل المشاريع التي لا تزال قيد التخطيط مشاريع أخرى بقيمة 1.5 تريليون دولار. ومرة أخرى، تمتلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر خطوط أنابيب الإنفاق المحتملة على المشاريع. وفي جميع المراحل (التنفيذ والتخطيط والميزانية) يهيمن قطاع البناء، مع وجود مشاريع بقيمة تزيد عن 244 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً، و1.43 تريليون دولار أخرى في خط الأنابيب. وأظهرت البيانات أن قطاعي النقل والكهرباء هما ثاني أكبر قطاعين من حيث الإنفاق التراكمي على المشاريع الحالية والمستقبلية.