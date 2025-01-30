222 مليار دولار قيمة مشاريع الإمارات وتتصدر خليجياً
تشير البيانات الأخيرة إلى أن ما يقارب من ثلث المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي توجد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني، ظلت قيمة استثمارات المشاريع في الإمارات قوية في عام 2024، حيث تم منح عقود بقيمة 83 مليار دولار على مدار العام. ويأتي هذا بالإضافة إلى 93 مليار دولار تم منحها في عام 2023.
وتبلغ قيمة المشاريع الجارية في الإمارات العربية المتحدة حالياً 222 مليار دولار، مع إمكانية إضافة 659 مليار دولار أخرى في طور التنفيذ (336 مليار دولار في المشاريع المدرجة في الميزانية و323 مليار دولار في مراحل التخطيط). ويتركز الإنفاق الحالي والمستقبلي بشكل كبير في أبوظبي ودبي. وتمثل هاتان الإمارتان 87% من جميع المشاريع قيد التنفيذ حالياً (تبلغ حصة أبوظبي 49% بقيمة 109 مليار دولار، وتبلغ حصة دبي 38% بقيمة 83 مليار دولار).
ولكن هناك اختلافات كبيرة في طبيعة القطاعات التي تنفذ فيها هذه المشاريع، حيث تركز المشاريع في دبي بشكل كبير على أنشطة البناء. أما المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً في أبوظبي فهي موزعة على قطاعات أكثر تنوعاً، حيث تحظى قطاعات الغاز والبناء والنفط بأكبر حصة.
وتشمل بعض أكبر المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً مشروع تطوير حقلي أدنوك للغاز الحامض (16 مليار دولار)، ومشروع بناء الطاقة الشمسية لشركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة مصدر (6 مليارات دولار)، وتوسعة الخط الأزرق لمترو دبي (5.8 مليار دولار). وتمثل هاتان الإمارتان 90% من جميع المشاريع قيد التنفيذ.
وكتبت "جين والترز"، الخبيرة الاقتصادية البارزة في بنك الإمارات دبي الوطني، في مذكرة: "هنا أيضاً نرى تمييزاً بين الإمارتين من حيث كيفية توزيع المشاريع المستقبلية المحتملة عبر القطاعات. مرة أخرى، تتركز المشاريع المستقبلية في دبي إلى حد كبير في قطاع البناء، بينما يتم توزيع المشاريع في أبوظبي بشكل أكثر توازناً عبر القطاعات".
وتماشياً مع هذا التقسيم بين القطاعات، تميل المشاريع في دبي (التي تتركز في قطاع البناء) إلى أن يقودها القطاع الخاص. ففي دبي، يعود 74% من المشاريع قيد التنفيذ حالياً و65% من مشاريع خطوط الأنابيب إلى القطاع الخاص. وعلى النقيض من ذلك، يميل إنفاق المشاريع في أبو ظبي بشكل أكبر نحو القطاع العام، حيث لا يقع سوى 23% من المشاريع قيد التنفيذ حالياً و27% من مشاريع خطوط الأنابيب تحت إشراف القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن الإنفاق بين القطاعين الخاص والعام موزع بالتساوي إلى حد ما في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت قيمة العقود الممنوحة بنحو تسعة في المائة في عام 2024 إلى قيمة 271 مليار دولار، موسعة بذلك النمو السريع الذي تجاوز 99 في المائة على أساس سنوي المسجل في عام 2023. وكتب والترز: "من المتوقع أن يدعم الإنفاق على المشاريع في جميع أنحاء المنطقة النمو في عام 2025 وما بعده، حيث تواصل دول البناء على التقدم الأخير المحرز في العمل نحو أهدافها الطموحة للتنمية والتنويع والصافي الصفري".
وبالإضافة إلى العقود الممنوحة في عام 2024، لا يزال هناك عدد كبير من المشاريع التي مُنحت عقود لها في السنوات السابقة ولكن نشاط البناء فيها مستمر. وكتب والترز: "في وقت كتابة هذا التقرير، هناك مشاريع بقيمة 790 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بين هذه المشاريع، الأغلبية (53 في المائة) في المملكة العربية السعودية، مع 28 في المائة أخرى تجري في الإمارات العربية المتحدة. وتتولى الحكومات دفع ما يقرب من 77 في المائة من هذا الإنفاق، مع 23 في المائة منسوبة إلى القطاع الخاص".
خط أنابيب المشاريع كبير
وبالإضافة إلى المشاريع التي هي قيد التنفيذ حالياً، هناك أيضاً مجموعة كبيرة من المشاريع في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك المشاريع التي تم تخصيص ميزانية لها كجزء من الخطة الرئيسية ولكن لم يتم تحديدها بشكل هادف بأي طريقة أخرى، فضلاً عن المشاريع التي هي حالياً في مرحلة تخطيط محددة. وتبلغ قيمة المشاريع التي تم تخصيص ميزانية لها كجزء من الخطة الرئيسية 1.25 تريليون دولار، في حين تشمل المشاريع التي لا تزال قيد التخطيط مشاريع أخرى بقيمة 1.5 تريليون دولار. ومرة أخرى، تمتلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر خطوط أنابيب الإنفاق المحتملة على المشاريع. وفي جميع المراحل (التنفيذ والتخطيط والميزانية) يهيمن قطاع البناء، مع وجود مشاريع بقيمة تزيد عن 244 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً، و1.43 تريليون دولار أخرى في خط الأنابيب. وأظهرت البيانات أن قطاعي النقل والكهرباء هما ثاني أكبر قطاعين من حيث الإنفاق التراكمي على المشاريع الحالية والمستقبلية.
سجلت المملكة العربية السعودية رقماً قياسياً في عام 2024 حيث ارتفعت قيمة العقود الممنوحة في المملكة بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى قيمة 146 مليار دولار. وكتب والترز: "مع وجود عدد كبير من المشاريع التي تم منحها في السنوات السابقة والتي لا تزال قيد التنفيذ، هناك مشاريع بقيمة تزيد عن 421 مليار دولار قيد الإنجاز حالياً في المملكة".