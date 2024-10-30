22% نمو هدايا الإمارات عبر الحدود في 2024
كشفت أبحاث حديثة عن زيادة بنسبة 22% في إجمالي مشتريات الهدايا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم إرسال 20.1% من هذه الهدايا إلى الخارج - بزيادة قدرها سبعة في المائة و 11 في المائة خلال نفس الفترة في عامي 2022 و 2023.
وبحسب بيانات شركة "فلو واو" (Flowwow)، وهو سوق هدايا مقره الإمارات العربية المتحدة للمتاجر المحلية في أكثر من 30 دولة، كانت الوجهات الرئيسية للهدايا المقدمة عبر الحدود هي المملكة المتحدة (13 في المائة)، وإسبانيا (12 في المائة)، وتركيا (10 في المائة)، وروسيا (8 في المائة)، والولايات المتحدة (7 في المائة)، ومصر (6 في المائة)، وقطر (5 في المائة).
ويؤكد هذا الاتجاه التصاعدي لتقديم الهدايا عبر الحدود على دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز اقتصادي ومالي وإبداعي عالمي، ويعكس أنماطاً واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبح الاتصال الدولي أمراً أساسياً. فمنذ عام 2020، انتقل حوالي 400 ألف شخص إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وحتى اليوم، يبلغ عدد المغتربين في الإمارات العربية المتحدة 9.991 مليون، ويشكلون أكثر من 88 في المائة من سكان الدولة. وذكر بيان صادر عن "فلو واو": "إن مجتمع المغتربين المتنامي الذي يتمثل في أكثر من 200 جنسية، يدفع الطلب على الهدايا عبر الحدود حيث يسعى المقيمون إلى التواصل مع أحبائهم في جميع أنحاء العالم".
سواء كان الأمر يتعلق بمناسبات شخصية مثل أعياد الميلاد والذكرى السنوية أو أعياد معينة مثل عيد الميلاد أو عيد الفصح أو ديوالي، يتجه المغتربون بشكل متزايد إلى تقديم الهدايا عبر الحدود من خلال الإنترنت للاحتفال ومشاركة اللحظات الهامة مع العائلة والأصدقاء. لاحظ خبراء "فلو واو" هذا الارتفاع وأجروا تحقيقاً أعمق في الأسباب وراء هذا الاتجاه.
من يناير إلى سبتمبر 2024، شكلت الطلبات المحلية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 80 في المائة من إجمالي المبيعات، مما يعكس انتشار أهمية الضيافة وعادات تقديم الهدايا في المنطقة. بلغ متوسط الإنفاق على هذه الهدايا محلياً مبلغ 257 درهماً إماراتياً، مما يحافظ على الروابط مع العائلات والأصدقاء والمجتمعات ككل، ويجعل من كل لحظة خاصة أكثر. كانت المناسبات الرئيسية لتقديم الهدايا في دولة الإمارات العربية المتحدة هي أعياد الميلاد والذكرى السنوية والعروض الترويجية بالإضافة إلى الأعياد الوطنية والدولية الرئيسية: رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد القديس فالنتاين وعيد الميلاد وعيد الأم.
,كانت المملكة المتحدة هي الوجهة الرائدة لتوصيل الهدايا الدولية، والتي شكلت 13 في المائة من المبيعات الدولية، بمتوسط إنفاق مثير للإعجاب بلغ 505 درهم إماراتي. ويمكن أن يعزى ذلك إلى حد كبير إلى العدد الكبير من المغتربين البريطانيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة - حوالي 240 ألف مواطن بريطاني. يرسل العديد من هؤلاء المغتربين الهدايا بانتظام إلى وطنهم في المناسبات الكبرى مثل عيد الميلاد وأعياد الميلاد والذكرى السنوية. تعد المملكة المتحدة سوقاً حيوياً للتجارة الإلكترونية يقدر بنحو 280.55 مليار دولار أمريكي في عام 2024، إذ أن المستهلكين في المنطقة على دراية كاملة بمنصات الهدايا عبر الإنترنت وهم على استعداد لتقديم هدايا عالية الجودة لأحبائهم. تشمل العناصر المرسلة التي تحظى برواج، سلال الهدايا الفاخرة والزهور والهدايا الشخصية، وكلها تساهم في ارتفاع متوسط قيمة الشيك.
وتلتها إسبانيا ، حيث شكلت 12% من إجمالي الطلبات، وبلغ متوسط إنفاقها 252.252 درهم. ويعود هذا الاتجاه إلى مجتمع المغتربين الإسبان الكبير في الإمارات العربية المتحدة، والذي يضم أكثر من 10 آلاف إسباني، مما يجعلها ثاني أكبر مجتمع مغترب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشكل المجتمع الإسباني أحد أعظم الأصول، حيث يرسل بانتظام الهدايا للاحتفالات الرئيسية مثل عيد الميلاد وعيد الملوك الثلاثة وأعياد الميلاد. وفي حين تعد إسبانيا سوقاً متنامية للتجارة الإلكترونية، فإن ثقافة الهدايا فيها تميل إلى التواضع، وهو ما ينعكس في متوسط الإنفاق المنخفض مقارنة بالمملكة المتحدة.
واحتلت تركيا المركز الثالث بنسبة 10% من إجمالي المعاملات الدولية، حيث بلغ متوسط تكلفة الهدايا 268 درهماً إماراتياً. وتعد المناسبات الرئيسية مثل حفلات الزفاف والعروض الترويجية وأعياد الميلاد من الأسباب الشائعة لإرسال الهدايا إلى تركيا. وفي حين أن متوسط الإنفاق أقل مما هو عليه في المملكة المتحدة، لا يزال المستهلكون الأتراك يعطون الأولوية للهدايا، وتشمل الفئات الشعبية الحلويات مثل البقلاوة وسلال الهدايا والزهور.
وظهرت روسيا بشكل بارز، حيث شكلت 8% من إجمالي طلبات الهدايا الدولية، بمتوسط إنفاق بلغ 212 درهماً إماراتياً. وتلتها الولايات المتحدة، حيث مثلت 7% من إجمالي الطلبات، بمتوسط إنفاق أعلى على الهدايا بلغ 275 درهماً إماراتياً. وبرزت مصر كسوق مهمة لتبادل الهدايا مع الإمارات العربية المتحدة، حيث استحوذت على 6% من سوق الهدايا الإجمالية، في حين شكلت قطر 5% من المبيعات. وشكلت هدايا الإمارات العربية المتحدة إلى كازاخستان وكندا وإستونيا 4% من إجمالي الطلبات، بمتوسط شيكات تتراوح بين 220 إلى 250 درهماً إماراتياً.
,تعد الهند واحدة من أهم الأسواق لتبادل الهدايا مع الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس العلاقات الوثيقة التي يحافظ عليها العديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة مع العائلة والأصدقاء والزملاء في الهند. تتراوح تكلفة الهدايا المرسلة إلى الهند من الإمارات العربية المتحدة في المتوسط من 20 إلى 50 درهماً إماراتياً، حيث تعد الزهور والحلويات ومجموعات الهدايا من الخيارات الشائعة. كما يشهد سوق الهدايا في الهند ارتفاعاً، حيث تقدر قيمة المبيعات بنحو 72.56 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 في المائة حتى عام 2029.
ويشير هذا النمو إلى أن الهند هي وجهة لها أهمية متزايدة في مجال تبادل الهدايا، بدعم من سوقها الشاسعة والمتنوعة. وفي حين أن "فلو واو" لا تعمل حالياً في الهند، تشير التحليلات الخارجية إلى أنها سوق كبيرة لتوصيل الهدايا الدولية، مع إمكانات كبيرة للنمو. ويعكس الطلب المتزايد على حلول الهدايا عبر الحدود العلاقات الوثيقة التي يحافظ عليها المغتربون في الإمارات العربية المتحدة.
,تقول الرئيس التنفيذي لشركة "فلو واو"، سلافا بوجدان: "تظهر أنماط تقديم الهدايا عبر الحدود أن الناس يريدون أن يكونوا قريبين من أحبائهم على الرغم من المسافة، وتتمثل مهمة "فلو واو" في توفير حلول سهلة الاستخدام مع عمليات محسّنة وتدفق مستخدمين لتعزيز تبادل الهدايا في بلدان مختلفة. أعتقد أن أعمالنا ستستمر في النمو طالما استمر الناس في حب بعضهم البعض وإيجاد طرق لإظهار مشاعرهم لأولئك الذين يحبونهم".