22% نمو هدايا الإمارات عبر الحدود في 2024

ويؤكد هذا الاتجاه التصاعدي لتقديم الهدايا عبر الحدود على دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز اقتصادي ومالي وإبداعي عالمي، ويعكس أنماطاً واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبح الاتصال الدولي أمراً أساسياً. فمنذ عام 2020، انتقل حوالي 400 ألف شخص إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وحتى اليوم، يبلغ عدد المغتربين في الإمارات العربية المتحدة 9.991 مليون، ويشكلون أكثر من 88 في المائة من سكان الدولة. وذكر بيان صادر عن "فلو واو": "إن مجتمع المغتربين المتنامي الذي يتمثل في أكثر من 200 جنسية، يدفع الطلب على الهدايا عبر الحدود حيث يسعى المقيمون إلى التواصل مع أحبائهم في جميع أنحاء العالم".