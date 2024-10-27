2.2 مليار درهم ارباح"الجرافات البحرية الوطنية"

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجرافات البحرية الوطنية: "تلعب مجموعة الجرافات البحرية الوطنية دوراً محورياً في دعم القطاعات الديناميكية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يعكس أداؤنا المالي المثير للإعجاب قوة أعمالنا فحسب، بل يعكس أيضاً صحة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد كان هذا ربعاً مهماً من الناحية التشغيلية، مع تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية التي توجت بالإدراج الناجح لشركة الجرافات البحرية الوطنية للطاقة. تُظهر هذه الأنشطة أن أعمالنا الموجهة نحو المستقبل جاهزة لإطلاق العنان لإمكانيات جديدة وتعزيز القيمة لشركائنا".