2.2 مليار درهم ارباح"الجرافات البحرية الوطنية"
أعلنت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية يوم الأحد عن نمو بنسبة 68 في المائة في الإيرادات للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وارتفاع بنسبة 45 في المائة في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقد تم دعم الأداء من خلال مجموعة مشاريع صحية، والتوسع التشغيلي الاستراتيجي عبر أقسام المجموعة، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي الناجح لشركة NMDC Energy.
وارتفعت إيرادات مجموعة الجرافات البحرية الوطنية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 18.518 مليار درهم، مقارنة بـ 11.039 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023. وارتفع صافي الأرباح إلى 1.513 مليار درهم مقارنة بـ 2.192 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2023.
وحققت المجموعة معدلات نمو قوية في صافي الأرباح للربع الثالث من عام 2024، حيث سجلت صافي ربح قدره 731 مليون درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 نحو 6.392 مليار درهم، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023.
وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجرافات البحرية الوطنية: "تلعب مجموعة الجرافات البحرية الوطنية دوراً محورياً في دعم القطاعات الديناميكية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يعكس أداؤنا المالي المثير للإعجاب قوة أعمالنا فحسب، بل يعكس أيضاً صحة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد كان هذا ربعاً مهماً من الناحية التشغيلية، مع تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية التي توجت بالإدراج الناجح لشركة الجرافات البحرية الوطنية للطاقة. تُظهر هذه الأنشطة أن أعمالنا الموجهة نحو المستقبل جاهزة لإطلاق العنان لإمكانيات جديدة وتعزيز القيمة لشركائنا".
وقال ياسر زغلول الرئيس التنفيذي للمجموعة : "تسلط نتائجنا الضوء على الزخم المستمر للمجموعة وقدرتها على الاستفادة من تحولات السوق، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. ومن خلال الاستفادة من قدراتنا المتكاملة ورؤيتنا الاستراتيجية، فإننا نخلق القيمة ليس فقط لليوم، ولكن لمستقبل الصناعات التي نخدمها. وسنواصل التوسع - عموديًا وأفقيًا - من خلال استراتيجيات التنويع التي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة ودفع النمو المستدام للشركة".
وأضاف قائلاً: "بالنظر إلى المستقبل، نحن ملتزمون بتحسين مقاييسنا المالية، وتعزيز التميز التشغيلي، وتوسيع استثماراتنا الاستراتيجية، وضمان استمرار قيادة مجموعة الجرافات البحرية الوطنية NMDC وقدرتها على الصمود في ظل بيئة متطورة باستمرار".
مع استمرار مجموعة الجرافات البحرية الوطنية NMDC في التحرك بوتيرة سريعة، فإنها تعمل على تعميق حضورها في الأسواق الرئيسية، وتعزيز أهدافها الاستراتيجية، وإطلاق العنان للقيمة للشركاء والمساهمين. في سبتمبر 2024، أكملت مجموعة NMDC الطرح العام الأولي لشركة NMDC Energy، والذي تم الاكتتاب فيه بأكثر من 31.3 مرة.