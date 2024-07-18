216 مليون درهم أرباح مصرف عجمان

وشهد البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية زيادة بنسبة 12 في المائة في إجمالي الدخل التشغيلي ليصل إلى 813 مليون درهم مقارنة بـ 729 مليون درهم في النصف الأول المقابل من عام 2023. كما سجل صافي دخل تشغيلي قدره 428 مليون درهم - بزيادة قدرها 2 في المائة.

وقد حظيت هذه النتائج القوية بدعم الميزانية العمومية الجيدة التي بلغ إجمالي أصولها 24.2 مليار درهم، وودائع العملاء بقيمة 20.2 مليار درهم، وحقوق المساهمين بقيمة 2.9 مليار درهم.