216 مليون درهم أرباح مصرف عجمان
حقق مصرف عجمان صافي أرباح نصف سنوية هي الأعلى على الإطلاق بقيمة 216 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي 2024، بزيادة قدرها 111 في المائة، حيث حقق أرباحاً قوية بلغت 108 ملايين درهم في الربع الثاني من عام 2024.
وشهد البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية زيادة بنسبة 12 في المائة في إجمالي الدخل التشغيلي ليصل إلى 813 مليون درهم مقارنة بـ 729 مليون درهم في النصف الأول المقابل من عام 2023. كما سجل صافي دخل تشغيلي قدره 428 مليون درهم - بزيادة قدرها 2 في المائة.
وقد حظيت هذه النتائج القوية بدعم الميزانية العمومية الجيدة التي بلغ إجمالي أصولها 24.2 مليار درهم، وودائع العملاء بقيمة 20.2 مليار درهم، وحقوق المساهمين بقيمة 2.9 مليار درهم.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: "إن الأداء المالي الممتاز لمصرف عجمان في النصف الأول من عام 2024 يؤكد على نجاح مبادراتنا الاستراتيجية والاقتصاد القوي لدولة الإمارات."
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "إن النتائج المالية الممتازة للنصف الأول من عام 2024 مع النمو الكبير في الدخل عبر جميع أعمالنا الأساسية تؤكد المكانة الفريدة لمصرف عجمان في السوق وسمعته كشريك موثوق."
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى 17.6 في المائة، بزيادة قدرها 251 نقطة أساس، وارتفعت نسبة رأس المال من الشق الأول إلى 16.4 في المائة (بزيادة 252 نقطة أساس)، وهو ما يظل أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
وانخفضت نسبة التمويل المتعثر في مصرف عجمان بشكل ملحوظ إلى 10.9 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بـ 14.7 في المائة في الربع الأول من عام 2024.
وقال البنك إنه واثق من أن التحول المستمر وقوة اقتصاد الإمارات سيساعد في الحفاظ على زخم قوي للنمو والربحية المستمرة حتى عام 2024 وما بعده.