2.16 تريليون درهم قيمة مشاريع البناء الحالية في الإمارات
أصبحت منطقة الشرق الأوسط محط أنظار العالم، حيث يشهد سوق البناء طفرة هائلة مدفوعة برؤية تنموية طموحة في دول رائدة، كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وقطر ومصر، والتي تعتبر أكبر أسواق البناء في الشرق الأوسط. وقد كشف تقرير حديث صادر عن شركة "جونز لانج لاسال" (جيه إل إل) عن بلوغ قيمة مشاريع البناء الجارية في الإمارات العربية المتحدة وحدها، 590 مليار دولار أمريكي (2.16 تريليون درهم) خلال الربع الأول من عام 2024، وهو ما يُمثّل 15% من إجمالي قيمة المشاريع في المنطقة.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع السكنية 125 مليار دولار أميركي (21%)، بينما تبلغ قيمة المشاريع متعددة الاستخدامات 232 مليار دولار أميركي (39%). وفي خطوة تعكس التقدم الكبير في تنويع الاقتصاد والاستثمار في الدولة، بلغ عدد المشاريع الممنوحة في الإمارات 87 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مقارنةً بـ 31 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
وكشفت مجلة "ميدل إيست إيكونوميك دايجست"عن امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي لمجموعة هائلة من المشاريع تتجاوز قيمتها 2.7 تريليون دولار أمريكي، وتستحوذ المملكة العربية السعودية وحدها على 1.5 تريليون دولار من هذه القيمة الإجمالية.
وتعمل شركة "بيلد ويل" (Build Well)، وهي شركة إنشاءات ومواد بناء متخصصة في توريد وتركيب الأبواب الفولاذية المقاومة للحرائق، والأدوات المعمارية (الحديد)، ومختلف مواد البناء عالية الجودة لصناعة البناء، على توسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم من خلال ثمانية مكاتب، بهدف دعم مجال مشاريع البناء التي تبلغ قيمتها 3.9 تريليون دولار (14.3 تريليون درهم) في الشرق الأوسط.
لدى "بيلد ويل" حالياً قواعد في لبنان والكويت، في حين وسعت نطاقها الإقليمي من خلال افتتاح مكاتب في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مكاتبها العالمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال راجي معلوف، الرئيس التنفيذي لشركة "بيلد ويل": "إن ازدياد أعمال خدمات البناء، الذي يشهده السوق حالياً مدفوعاً بالطلب المتزايد في قطاعات البنية التحتية والإسكان والعقارات، قد دفع "بيلد ويل" إلى توسيع عملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال افتتاح مكاتب متعددة، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمنتجات عالية الجودة والمتينة والفعّالة من حيث التكلفة، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومعايير الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط".
"باعتبارنا شركة تركز على البناء، فإننا نحرص على تقديم أحدث مواد البناء والمنتجات والتقنيات المبتكرة والمستدامة، والتي تُعزّز دورة حياة المباني وتُقلّل من البصمة الكربونية."
وتركّز "بيلد ويل" بشكل أساسي على استهداف كبار المقاولين (أي أن تعاملاتها تكون مع الشركات)، وخاصة أولئك الذين يعملون في المشاريع التجارية والصناعية والسكنية.
وتُقدّم "بيلد ويل" خدماتها لكبار المقاولين والمهندسين المعماريين ومُقاولي الأعمال والمُطوّرين والهيئات الحكومية المُشاركة في مشاريع البناء الكبرى. وتُوفّر الشركة مجموعة من أحدث الأبواب الفولاذية المقاومة للحريق، والتي تحمل شهادات اعتماد تلبي أعلى معايير السلامة، مما يبرز التزام الشركة الراسخ بالسلامة وجودة المنتج والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وقال راجي معلوف، المهندس المعماري ورجل الأعمال الذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عقدين: "مع تزايد فرص السوق بفضل النمو في أنشطة البناء، نلاحظ اتّساع نطاق المشاريع الكبيرة الجديدة في دبي ومناطق أخرى في الشرق الأوسط. ويتمثّل التحدي الرئيسي في المنافسة الشديدة داخل السوق من قِبل موردين آخرين للأبواب الفولاذية المقاومة للحريق والأجهزة المعمارية."
وأضاف: "تركز "بيلد ويل" على تعزيز سمعتها في السوق من خلال تقديم منتجات حاصلة على شهادات اعتماد دولية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، وتقديم خدمة عملاء عالية الجودة. وتتميّز "بيلد ويل" عن منافسيها بتركيزها على جودة المنتج، وتوفير منتجات معتمدة مقاومة للحريق، مع الالتزام بمعايير السلامة الصارمة، وتقديم خدمة عملاء استثنائية."