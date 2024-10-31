2.16 تريليون درهم قيمة مشاريع البناء الحالية في الإمارات

أصبحت منطقة الشرق الأوسط محط أنظار العالم، حيث يشهد سوق البناء طفرة هائلة مدفوعة برؤية تنموية طموحة في دول رائدة، كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وقطر ومصر، والتي تعتبر أكبر أسواق البناء في الشرق الأوسط. وقد كشف تقرير حديث صادر عن شركة "جونز لانج لاسال" (جيه إل إل) عن بلوغ قيمة مشاريع البناء الجارية في الإمارات العربية المتحدة وحدها، 590 مليار دولار أمريكي (2.16 تريليون درهم) خلال الربع الأول من عام 2024، وهو ما يُمثّل 15% من إجمالي قيمة المشاريع في المنطقة.