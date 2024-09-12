21.3% ارتفاع أسعار العقارات في دبي
واصل سوق العقارات السكنية في دبي تسجيل نمو قوي في الربع الثاني من عام 2024، حيث ارتفعت قيم العقارات بنسبة 21.3 في المائة خلال العام الماضي وسط انخفاض العرض مع نمو اتجاه "الشراء من أجل الإقامة"، وفقاً لمستشار عقاري عالمي.
ارتفع متوسط سعر السكن بنسبة 21.3 في المائة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مع تفوق الفلل على الشقق.
وارتفعت أسعار بيع الفلل بنسبة 24.3% خلال الأشهر الـ12 الماضية، لتصل إلى 1,896 درهماً للقدم المربع، وهو ما يجعلها أعلى بنسبة 28% من ذروتها في عام 2014.
وقالت "شركة نايت فرانك" في تقريرها عن سوق العقارات السكنية في دبي للربع الثاني إن هذا النمو يوضح الانجذاب الدائم للمنازل المستقلة المطلة على الشاطئ والمساكن ذات العلامات التجارية التي توفر تشابه كثيراً نمط حياة دبي. وأظهر تقرير نايت فرانك "الوجهة دبي 2024" أن الوصول إلى المساحات الخضراء ومراكز الاستجمام والمواقع المطلة على الواجهة البحرية هي العوامل الرئيسية التي تجذب المشترين الدوليين.
وبحسب شركة نايت فرانك، شهد قطاع المساكن الفاخرة في دبي نمواً قوياً أيضاً. وشهدت نخلة جميرا وجزيرة جميرا باي وجزر جميرا وتلال الإمارات - المعروفة مجتمعة باسم "برايم دبي" - زيادة بنسبة 7.0 في المائة في متوسط الأسعار المتداولة، والتي بلغت 3706 درهماً للقدم المربع في نهاية النصف الأول من عام 2024.
وأضاف بيتري مانيلا، الرئيس والشريك في شركة "برايم ريزيدينشال"، الإمارات العربية المتحدة، أن نخلة جميرا استحوذت مرة أخرى على الحصة الأكبر من الصفقات الرئيسية في النصف الأول من عام 2024، بواقع 89.3%، مع بيع 853 وحدة سكنية.
وتلتها جزر جميرا (5.03%) وجزيرة جميرا باي (3.56%) وتلال الإمارات (1.05%).
وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مسار قيمة المنازل في دبي لا يزال دون تغيير، وهو ما يشير إلى الطلب المستمر من المشترين المحليين والدوليين على المنازل في المدينة.
وقال دوراني: "إن التغيير في تفضيلات المشترين - من المشترين المهتمين بالاستثمار فقط إلى أولئك الذين يتطلعون إلى الشراء لأسباب شخصية - يتسبب في تآكل عدد العقارات المعروضة للبيع في المدينة، وهو ما يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار المستمر الذي استمر لمدة 21 ربعاً".
انخفض عدد العقارات السكنية المعروضة للبيع في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 22.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، وللمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2022، انخفض عدد معروضات المنازل الفريدة في ربع واحد إلى أقل من 100 ألف.
"وأشارت شركة نايت فرانك إلى أن انخفاض المساكن الفاخرة المعروضة للبيع كان أكثر وضوحاً. فقد انخفض عدد المنازل المتاحة للبيع في المجتمعات السكنية الأربعة الرئيسية في دبي، وهي نخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، وجزر جميرا، بنسبة 47% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية إلى 2851 عقاراً".
وأضاف "بيتري مانيلا" من "برايم ريزيدينشال": "إن انخفاض عدد المنازل المتاحة للبيع في المدينة يعكس التحول من جهة المشترين نحو أهداف الشراء للإقامة والتمليك. ويتم شراء هذه العقارات بشكل متزايد لاستخدامها كمنزل رئيسي لهم أو لاستخدامها كمنزل للعطلات أو منزل ثانٍ. ويعكس هذا التحول الكبير في عقلية المشترين النضج المتزايد للسوق، مما سيزيد من جاذبيتها لعدد أكبر من المشترين والمستثمرين".
وقد قامت شركة نايت فرانك بتحديث خططها الإجمالية للوحدات السكنية المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2029. ويبلغ إجمالي عدد المنازل المخطط لها أو قيد الإنشاء الآن 308099 وحدة. ومن بين هذه الوحدات، ستكون 82 في المائة منها شققاً، والباقي فيلات. وهذا يترجم إلى متوسط يبلغ حوالي 51350 منزلاً سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، وهو أعلى من معدل الإنجاز الطويل الأجل البالغ حوالي 30 ألف منزل سنوياً. ولا يزال الرقم أقل من 73 ألف منزل سنوياً التي تقدرها نايت فرانك بأنها مطلوبة على مدى السنوات الست عشرة المقبلة لاستيعاب رؤية دبي المتمثلة في عدد سكان يبلغ 7.8 مليون بحلول عام 2040، خاصة عند وضع تأخيرات الإنجاز بنسبة 30-40 في المائة في أي عام معين.