21.3% ارتفاع أسعار العقارات في دبي

وقد قامت شركة نايت فرانك بتحديث خططها الإجمالية للوحدات السكنية المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2029. ويبلغ إجمالي عدد المنازل المخطط لها أو قيد الإنشاء الآن 308099 وحدة. ومن بين هذه الوحدات، ستكون 82 في المائة منها شققاً، والباقي فيلات. وهذا يترجم إلى متوسط يبلغ حوالي 51350 منزلاً سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، وهو أعلى من معدل الإنجاز الطويل الأجل البالغ حوالي 30 ألف منزل سنوياً. ولا يزال الرقم أقل من 73 ألف منزل سنوياً التي تقدرها نايت فرانك بأنها مطلوبة على مدى السنوات الست عشرة المقبلة لاستيعاب رؤية دبي المتمثلة في عدد سكان يبلغ 7.8 مليون بحلول عام 2040، خاصة عند وضع تأخيرات الإنجاز بنسبة 30-40 في المائة في أي عام معين.