210 ملايين درهم لمشروع برج"بوتيغا نوف" الجديد بدبي

وأضاف طباخ أن "المشروع يقدم لعملائنا فرص استثمارية استثنائية، مع توفير خيارات دفع مرنة، بما في ذلك التمويل الجماعي، لإشراك مجموعة أوسع من المستثمرين الذين يسعون إلى أن يكونوا جزءاً من هذا المشروع الفاخر".