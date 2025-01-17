210 ملايين درهم لمشروع برج"بوتيغا نوف" الجديد بدبي
أعلنت مجموعة الأندلس، وهي شركة تطوير عقاري مقرها دبي، عن إطلاق مشروع "بوتيغا نوف بريميوم ريزيدنسز" في دبي، بتكلفة 210 ملايين درهم.
يتألف هذا البرج من تسعة طوابق، وقد تم بناؤه بالكامل من مواد إيطالية. ويقع برج بوتيغا نوف في منطقة "مجان" في دبي لاند، ويعد السكان بأسلوب حياة لا مثيل له من الفخامة.
وفي شراكة بارزة، ستتولى شركة "كاندي ريل استيت بروكرز" Kandy Real Estate Brokers مهمة الوساطة الحصرية لمشروع بوتيغا نوف Bottega Nove. وتعتبر خبرتهم بالغة الأهمية في تنسيق المشروع مع المشترين والمستثمرين المميزين الذين يقدرون مساحات المعيشة الراقية.
وقال صالح طباخ الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية: "نحن سعداء للغاية بإطلاق هذا المشروع الذي يمثل التزامنا الراسخ بتأسيس علامة تجارية متميزة مرادفة للمعيشة الفاخرة المتطورة، ونحن ملتزمون بتقديم مفاهيم مبتكرة من شأنها أن تضع معياراً جديداً في سوق العقارات في دبي".
وأضاف طباخ أن "المشروع يقدم لعملائنا فرص استثمارية استثنائية، مع توفير خيارات دفع مرنة، بما في ذلك التمويل الجماعي، لإشراك مجموعة أوسع من المستثمرين الذين يسعون إلى أن يكونوا جزءاً من هذا المشروع الفاخر".
وأكد أن دبي لم تعد تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية فقط، بل في الأسواق العالمية أيضاً، وقال: «بعد كوفيد-19، شهد نوع المستثمرين تغيرات كبيرة، الأمر الذي ساعد دبي على تعزيز جاذبيتها للأثرياء».
وأشار طباخ إلى أن جاذبية دبي تشكل عاملاً أساسياً في نجاح ونمو قطاعها العقاري، مؤكداً أن اقتصاد دبي قوي ويجذب المستثمرين العالميين، فضلاً عن بنيتها التحتية المتطورة ومرافقها الراقية، وبالتالي فإن كل هذه المزايا تجعل من دبي وجهة مثالية للعيش والعمل.
وأضاف طباخ: "إن التنوع الثقافي ونمط الحياة النابض بالحياة في دبي يجذب أعداداً كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، لا يمكننا أن نغفل دور السياسات والتشريعات الداعمة والتدخلات الحكومية التي تسهل إطلاق مشاريع أعمال جديدة على نحو يعزز مكانة دبي كمركز عالمي".
وأضاف أن "قطاع العقارات يستفيد أيضاً من السياحة المستدامة والفعاليات التي تشتهر بها دبي على مدار العام".
وأضاف طباخ أن دبي تتمتع بمزايا لا حصر لها، بما في ذلك اقتصادها الديناميكي وثرائها الثقافي، مما يدعم نمو مطوري العقارات. وتستفيد مجموعة الأندلس من استثماراتها في دبي، بفضل إمكانات الإمارة وسعيها الدائم لتعزيز مكانتها العقارية الدولية من خلال الفخامة والابتكار.