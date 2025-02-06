2.1 مليار درهم صفقات"إيفا" للفنادق في"الطي هيلز"

ويتميز مشروع الطي هيلز بموقعه الاستراتيجي حيث يقع بالقرب من مسجد الشارقة الكبير وعلى طول شارع الإمارات، ويتميز بأطول نهر أخضر في المنطقة، والذي يمتد بطول 2.5 كيلومتر، ويعمل بمثابة الرئة الطبيعية والشريان المركزي له. كما يتميز المشروع بمساحات خضراء واسعة وملاعب لجميع الأعمار وثلاثة مساجد ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ومنافذ البيع. بالإضافة إلى ذلك، سيستمتع السكان بشبكة بطول 11 كيلومتراً من حمامات السباحة ومسارات المشي وركوب الدراجات.