2.1 مليار درهم صفقات"إيفا" للفنادق في"الطي هيلز"
أعلنت شركة "إيفا" للفنادق والمنتجعات، المطور لمشروع "الطي هيلز" في الشارقة، والتابعة لشركة عقارات الكويت (عقارات)، عن إبرام صفقات عقارية بقيمة 2.1 مليار درهم خلال أسبوع واحد فقط.
ويمتد مشروع الطي هيلز على مساحة تزيد عن 6 ملايين قدم مربعة من الأراضي التابعة لشركة عقارات الكويت، ويضم 1100 فيلا وتاون هاوس مصممة لتلبية مجموعة واسعة من تطلعات العملاء. ويوفر المشروع وحدات تتراوح بين 3 إلى 6 غرف نوم عبر ثلاث مراحل تطوير، ويتميز بحمامات سباحة خاصة وتصميمات حديثة. ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى في الربع الأول من عام 2028.
وقال خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة "إيفا": "نفخر بإعلان إبرام صفقات عقارية بقيمة 2.1 مليار درهم في المشروع خلال أسبوع واحد فقط، هذا الإقبال الكبير يعكس الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المشروع، ويؤكد المكانة المتنامية لإمارة الشارقة كوجهة استثمارية مفضلة، بفضل بيئتها الجاذبة وفرصها الواعدة".
وقال جمال الشاويش، رئيس المبيعات والتسويق في "إيفا": "إن نتائج المبيعات تعكس متانة سوق العقارات في الإمارات، والنمو المتسارع للقطاع العقاري في الشارقة. كما أن أداءنا المتميز في معرض (إيكرس)، يؤكد ثقة المستثمرين بالمشروع".
ويتميز مشروع الطي هيلز بموقعه الاستراتيجي حيث يقع بالقرب من مسجد الشارقة الكبير وعلى طول شارع الإمارات، ويتميز بأطول نهر أخضر في المنطقة، والذي يمتد بطول 2.5 كيلومتر، ويعمل بمثابة الرئة الطبيعية والشريان المركزي له. كما يتميز المشروع بمساحات خضراء واسعة وملاعب لجميع الأعمار وثلاثة مساجد ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ومنافذ البيع. بالإضافة إلى ذلك، سيستمتع السكان بشبكة بطول 11 كيلومتراً من حمامات السباحة ومسارات المشي وركوب الدراجات.