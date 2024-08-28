21 مشروعاً وقفياً بقيمة 202 مليون درهم بدبي

وتتنوع أغراض هذه المشاريع الوقفية بين المباني التعليمية والإنسانية والمساهمات الخيرية العامة، بالإضافة إلى أوقاف المساجد. ويتم تمويل هذه المشاريع من خلال المساهمات والتبرعات من داعمي الوقف، بالإضافة إلى محفظة إعادة الإعمار.