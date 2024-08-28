21 مشروعاً وقفياً بقيمة 202 مليون درهم بدبي
أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي (أوقاف دبي) عن تطوير 21 مشروعاً عقارياً وقفياً بقيمة تزيد على 202 مليون درهم، تتضمن مراكز تجارية ومباني سكنية ومحلات تجارية ومساجد، وجميعها حالياً في مراحل مختلفة من التصميم والتنفيذ.
وتتنوع أغراض هذه المشاريع الوقفية بين المباني التعليمية والإنسانية والمساهمات الخيرية العامة، بالإضافة إلى أوقاف المساجد. ويتم تمويل هذه المشاريع من خلال المساهمات والتبرعات من داعمي الوقف، بالإضافة إلى محفظة إعادة الإعمار.
وأوضحت المؤسسة أن جداول البناء لهذه المشاريع الوقفية الـ21 تتراوح بين سنة وسنتين. تقع هذه المشاريع في مواقع استراتيجية في قلب دبي، وتخطط المؤسسة لإنشاء مراكز تجارية وقفية في الأحياء السكنية الجديدة بهدف تعزيز الخدمات المجتمعية وتلبية احتياجات السكان.
وتأتي هذه المشاريع في إطار التزام دبي بتوسيع وتنويع الاستثمارات الوقفية ودعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لخطة دبي 2033.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بعض هذه المشاريع قبل نهاية عام 2024، بينما يُتوقع أن تكتمل الأغلبية بحلول منتصف عام 2025.