209.88 مليون درهم إيرادات "ريسبونس بلس" القابضة
أعلنت شركة "ريسبونس بلس القابضة"، أكبر مزود لخدمات الرعاية ما قبل المستشفى (أي الخدمات الطبية الطارئة المقدمة للمريض الطارئ لأغراض التحليل أو الإنعاش أو الوقاية) والخدمات الطبية الطارئة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن نتائجها الأولية للنصف الأول من العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو 2024.
وشهدت الشركة ارتفاعاً في إيراداتها إلى 209.88 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 168.77 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 24%. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ صافي ربح الشركة 27.17 مليون درهم بعد خصم الضرائب وتكاليف الاستحواذ على شركة "بروميثيوس ميديكال إنترناشونال" التي بلغت 3.4 مليون درهم.
كما ارتفعت ربحية السهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 0.14، مقارنة بـ 0.13 في الأشهر الستة الأولى من عام 2023. وارتفع إجمالي أصول شركة "ريسبونس بلس" إلى 351 مليون درهم مقارنةً بـ 298.18 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي حقوق الملكية في 30 يونيو 2024 235.98 مليون درهم، مقارنة بـ 230 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.
كما أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية أولية بقيمة 15 مليون درهم على المساهمين. ويعود النمو في الإيرادات والأرباح الصافية في النصف الأول من عام 2024 إلى التزام الشركة بتحسين التكلفة وزيادة الكفاءة والإنتاجية في جميع أنحاء المؤسسة.
وقال الدكتور "روهيل راغافان"، الرئيس التنفيذي لشركة "ريسبونس بلس القابضة": "يعكس الأداء القوي للمجموعة خلال النصف الأول من عام 2024 التزام الشركة بالتميز والنمو المستمر في المنطقة وخارجها. وتتطلع "ريسبونس بلس" إلى توسيع خدماتها عبر مختلف القطاعات التجارية في الرعاية ما قبل المستشفى والرعاية الطارئة، مما يضمن الكفاءة التشغيلية. كما تتطلع المجموعة إلى شراكات استراتيجية في أسواقها الحالية والجديدة لمواصلة مسار نموها".
وأضاف راغافان: "نحن واثقون من تحقيق نمو قوي في النصف الثاني من عام 2024، بفضل رؤية مجلس إدارتنا، وبدعم من خبرة فريقنا، وبدعم من ثقة مساهمينا".
في أبريل 2024، أكملت "ريسبونس بلس" بنجاح عملية الاستحواذ على شركة "بروميثيوس ميديكال إنترناشونال" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، مما يمثل إنجازاً مهماً في استراتيجيتها للتوسع العالمي. يتماشى الاستحواذ مع رؤية "ريسبونس بلس" لتعزيز خدماتها وتوسيع نطاقها الجغرافي في جميع أنحاء المملكة المتحدة ومنطقة الشمال من خلال الاستفادة من خبرة شركة "بروميثيوس ميديكال إنترناشونال" في التدريب الطبي والاستشارات والتدريب المتخصص.
وتضم شركة "ريسبونس بلس القابضة" شركة "ريسبوننس بلس ميديكال"، التي تدير أكثر من 320 عيادة في قطاع النفط والغاز والقطاعات الصناعية الأخرى، وتتمتع بقائمة عملاء من الدرجة الأولى مع تواجدها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند. وبالإضافة إلى شركة "بروميثيوس ميديكال إنترناشونال"، تشمل الشركات التابعة الأخرى للمجموعة عيادة "اوكيميد كلينيك"، و"ريسبونس بلس لتوظيف العمالة"، ومركز "هيلث تيك ترينينج سنتر".