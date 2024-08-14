209.88 مليون درهم إيرادات "ريسبونس بلس" القابضة

وشهدت الشركة ارتفاعاً في إيراداتها إلى 209.88 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 168.77 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 24%. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ صافي ربح الشركة 27.17 مليون درهم بعد خصم الضرائب وتكاليف الاستحواذ على شركة "بروميثيوس ميديكال إنترناشونال" التي بلغت 3.4 مليون درهم.