207 آلاف درهم غرامات على شركات خالفت قوانين الأسعار بالإمارات

أجرت وزارة الاقتصاد في الإمارات حوالي 7,105 جولات تفتيشية لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وإيران في فبراير، بمتوسط يزيد عن 700 جولة تفتيشية يوميًا.
في بيان تحديث صدر يوم الثلاثاء، كشفت الوزارة أن عمليات التفتيش أسفرت عن اكتشاف 567 مخالفة، أبرزها زيادات الأسعار غير المبررة. ونتيجة لذلك، تم إصدار 449 تحذيرًا للتجار والموردين ونقاط البيع، وفرض غرامات مالية بلغ مجموعها 207,250 درهمًا.
منذ بداية الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير 2026، أجرت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع إدارات التنمية الاقتصادية المحلية في جميع أنحاء البلاد، عمليات تفتيش في مختلف الإمارات.
أكدت الوزارة أنها ستكثف حملات المراقبة في الفترة القادمة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية، لضمان استقرار السوق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة للمستهلكين في الإمارات.
أشارت الوزارة إلى أن المستهلك يعتبر شريكًا فاعلاً في مراقبة أسعار السلع والمنتجات من خلال التفاعل مع الجهات الرقابية والتواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي زيادات في الأسعار أو مخالفات ملحوظة. لهذا الغرض، يمكنهم استخدام الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الاقتصاد والسياحة www.moet.gov.ae أو الاتصال أو واتساب عبر 8001222، أو البريد الإلكتروني info@moet.gov.ae
كما تدعو الوزارة المستهلكين في جميع أنحاء الإمارات إلى اتباع ممارسات استهلاكية سليمة، والشراء حسب الحاجة، وتجنب التخزين أو التسوق المفرط، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للجميع.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن الإمارات تمتلك شبكة واسعة من الأسواق الشريكة التي تزودها بواردات من مختلف السلع والمنتجات التي تحتاجها، مع القدرة على إيجاد أسواق بديلة بكفاءة وبسرعة عالية في الأزمات وحالات الطوارئ.