207 آلاف درهم غرامات على شركات خالفت قوانين الأسعار بالإمارات

أشارت الوزارة إلى أن المستهلك يعتبر شريكًا فاعلاً في مراقبة أسعار السلع والمنتجات من خلال التفاعل مع الجهات الرقابية والتواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي زيادات في الأسعار أو مخالفات ملحوظة. لهذا الغرض، يمكنهم استخدام الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الاقتصاد والسياحة www.moet.gov.ae أو الاتصال أو واتساب عبر 8001222، أو البريد الإلكتروني info@moet.gov.ae