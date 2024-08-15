20.53 مليون درهم أرباح سلامة" للتأمين
أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، أكبر مزود لحلول التكافل في الإمارات، اليوم الخميس عن تحقيق صافي ربح قدره 20.53 مليون درهم، مقارنة بـ 12.26 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2023.
وسجلت إيرادات التكافل 528.58 مليون درهم، على الرغم من مواجهة بيئة إيرادات صعبة، في حين ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.701 مليار درهم. وظل بيان المركز المالي مستقراً مع زيادة متواضعة في إجمالي الأصول. وارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 20.68 مليون درهم، بزيادة قدرها 277 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين تأثرت تعديلات العملة الأجنبية سلباً نظراً لانخفاض قيمة الجنيه المصري.
ويأتي أداء سلامة في النصف الأول بعد تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة. انضم فهد القاسم كرئيس لمجلس الإدارة جالباً معه خبرة واسعة في التحول ونمو الاستثمار في مجال الخدمات المالية، حيث شغل القاسم مناصب قيادية في ADQ، وهي شركة استثمارية مقرها أبوظبي، وإمارات كابيتال، وواحة كابيتال، والمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وغيرها. كما يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في أرامكس ش.م.ع، فضلاً عن كونه رئيس مجلس إدارة إشراق للاستثمار ش.م.ع.
كما رحبت الشركة مؤخراً بفريد لطفي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة. وبخبرة تزيد عن 40 عاماً، وتظل لطفي أحد أكثر القادة شهرة في صناعة التأمين. وتشغل حاليًا منصب الأمين العام لاتحاد الإمارات للتأمين واتحاد الخليج للتأمين، وهو مؤثر مهم في قضية ممارسات التأمين الصحيحة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوسع.
وقال "والتر جوب"، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: "مع تنفيذنا لاستراتيجيتنا والتركيز على تحقيق نمو مربح، يسعدني التقدم الذي أحرزناه من خلال التركيز على الانضباط في الاكتتاب ودعم احتياجات العملاء. يُظهر أداء الشركة النتائج الإيجابية لنهجنا الذي يركز على العملاء، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية ورقمنة الحلول والخدمات. مع أعضاء مجلس الإدارة الجدد وفريق القيادة القوي، نحن على ثقة من استراتيجيتنا الطموحة للنمو وأننا سنحافظ على هذا الزخم لنصبح مزود التكافل الرائد في المنطقة. سنواصل تسريع هذا النمو وخلق القيمة لعملائنا ومساهمينا بحلول عالمية المستوى. نظل ملتزمين بالمساهمة في تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة كشركة رائدة في السوق متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتجاوز 45 عاماً ".
وتأتي النتائج المالية التي حققتها سلامة في أعقاب اختراق كبير للسوق من خلال نهجها المتمثل في أن تكون مزودًا موثوقًا به يركز على الإنسان ويتسم بالشفافية في مجال التكافل، وهو ما ينعكس في موقعها الإلكتروني الذي تم تجديده مؤخراً. وقد أدى الافتتاح الأخير لمكتب الشركة الجديد في أبوظبي والتعيينات الاستراتيجية ضمن فريق الإدارة إلى استكمال جهود سلامة في خلق قيمة طويلة الأجل للشركاء والعملاء.
تواصل شركة سلامة تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في توفير راحة البال للعملاء من خلال مجموعة حلول التأمين التي تقدمها. وتظل الشركة صامدة، مدعومة بأساس تكافل قوي، مع إعطاء الأولوية للنمو من خلال الأهداف الاستراتيجية. وقد فازت شركة التكافل بالعديد من جوائز الصناعة، مما يعكس التزام سلامة تجاه العملاء ودعمها الثابت للشركاء.