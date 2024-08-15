20.53 مليون درهم أرباح سلامة" للتأمين

وقال "والتر جوب"، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: "مع تنفيذنا لاستراتيجيتنا والتركيز على تحقيق نمو مربح، يسعدني التقدم الذي أحرزناه من خلال التركيز على الانضباط في الاكتتاب ودعم احتياجات العملاء. يُظهر أداء الشركة النتائج الإيجابية لنهجنا الذي يركز على العملاء، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية ورقمنة الحلول والخدمات. مع أعضاء مجلس الإدارة الجدد وفريق القيادة القوي، نحن على ثقة من استراتيجيتنا الطموحة للنمو وأننا سنحافظ على هذا الزخم لنصبح مزود التكافل الرائد في المنطقة. سنواصل تسريع هذا النمو وخلق القيمة لعملائنا ومساهمينا بحلول عالمية المستوى. نظل ملتزمين بالمساهمة في تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة كشركة رائدة في السوق متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتجاوز 45 عاماً ".