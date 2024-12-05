205 مليارات درهم حققتها الإمارات من مساهمة القطاع الصناعي
أكد مسؤول كبير في دولة الإمارات اليوم الخميس أن مبادرة "عملية 300 مليار" التي أطلقتها الدولة بهدف تعزيز مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، تحرز تقدماً جيداً.
وقال أسامة أمير محمد فاضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع مسرعات الصناعة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "إن مبادرة 300 مليار تضع الأساس لاقتصاد متقدم ومتنوع، وتجذب الاستثمارات العالمية وتدفع عجلة الابتكار من خلال التقنيات المتطورة. لقد حققنا بالفعل 205 مليارات درهم من المساهمة من أصل 300 مليار درهم بحلول عام 2031".
وفي حديثه خلال اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي للأعمال يوم الخميس، أكدت مبادرتا "عملية 300" و"صنع في الإمارات" اللتان أطلقتهما الوزارة طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً صناعياً عالمياً، يتميز بالاستدامة والمرونة والسياسات الاستشرافية.
وأضاف فاضل: "كأمة، نحن بحاجة إلى طريقة لتطوير معايير صناعية قوية لا تضمن السلامة والجودة فحسب، بل وتمكننا أيضًا من التبني السلس للتقنيات المتقدمة. وتشكل هذه الأطر العمود الفقري لقطاع التصنيع الموثوق والمبتكر".
,تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصادها من أجل تقليل الاعتماد على النفط. وقد نجحت الدولة بشكل كبير في تقليل اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات على مر السنين.
,قالت الدكتورة فرح الزرعوني الوكيل المساعد لقطاع المواصفات واللوائح بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة "اصنعها في الإمارات" تعد نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول.
وقال محمد كمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة تقف عند نقطة محورية في التحول الاقتصادي في التنمية الصناعية.
وأضاف خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر: "مع وضع القطاع الصناعي في قلب رحلتنا، فإننا نعمل على بناء المرونة واعتماد التكنولوجيا وخلق اقتصاد جاهز للمستقبل. ومع إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022، انطلقنا بطموح جريء لمضاعفة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي لدينا. إن تأثير هذه الاستراتيجية واضح بالفعل. لقد رفعت هذه الاستراتيجية المساهمة بشكل كبير من 83 مليار درهم في عام 2022 إلى 101 مليار درهم بحلول نهاية عام 2023".