205 مليارات درهم حققتها الإمارات من مساهمة القطاع الصناعي

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر: "مع وضع القطاع الصناعي في قلب رحلتنا، فإننا نعمل على بناء المرونة واعتماد التكنولوجيا وخلق اقتصاد جاهز للمستقبل. ومع إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022، انطلقنا بطموح جريء لمضاعفة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي لدينا. إن تأثير هذه الاستراتيجية واضح بالفعل. لقد رفعت هذه الاستراتيجية المساهمة بشكل كبير من 83 مليار درهم في عام 2022 إلى 101 مليار درهم بحلول نهاية عام 2023".