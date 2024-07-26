202.6 مليون درهم أرباح "ديار" في النصف الأول من العام

كشفت شركة ديار للتطوير، الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، عن تحقيق نتائج مالية إيجابية للنصف الأول من عام 2024، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. وتم الإعلان عن النتائج اليوم من خلال تقرير رسمي إلى سوق دبي المالي، حيث يتم تداول أسهم ديار .

وسجلت الشركة نمواً ملحوظاً في الأرباح بنسبة 71% لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، لتصل إلى 202.6 مليون درهم إماراتي قبل احتساب الضرائب، مقارنةً بـ 118.5 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وحققت الإيرادات الإجمالية للشركة في النصف الأول من عام 2024 زيادةً بنسبة 6%، مرتفعةً من 628.9 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2023 إلى 664.4 مليون درهم إماراتي. وشهدت إيراداتوحدات الأعمال الأخرى في الشركة نمواً بنسبة 8% محققةً 159.1 مليون درهم إماراتي في النصف الأول لعام 2024 مقارنةً بـ 147.6 مليون درهم إماراتي في النصف الأول لعام 2023، في حين سجل معدل الربحية لكل سهم زيادةً بنسبة 59%، حيث ارتفع من 2.71 فلس في النصف الأول لعام 2023 إلى 4.31 فلس في النصف الأول من عام 2024.

وشهدت الشركة في الربع الثاني من عام 2024 نمواً في الأرباح بنسبة 101.41% على أساس سنوي، لتصل إلى 125.1 مليون درهم إماراتي، في ارتفاع ملحوظ من 62.1 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2023.