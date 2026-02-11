2026.. دبي خيار"أقرب و"أوفر" للمستأجرين

يقول مسؤولون تنفيذيون في قطاع العقارات إن بعض المستأجرين الذين انتقلوا إلى إمارات أخرى من المرجح أن يعودوا إلى دبي، حيث سيؤدي المعروض السكني الجديد إلى خفض الإيجارات وسط تحديات الزحام المروري المتزايدة للمتنقلين.

وكشفت بيانات "بروبرتي مونيتور" (Property Monitor) عن إطلاق ما مجموعه 648 مشروعاً خلال العام، مما طرح بشكل جماعي أكثر من 167,000 وحدة في السوق في عام 2025. ومن المتوقع أن تشهد الإمارة زيادة مستمرة في المعروض خلال السنوات القليلة القادمة بناءً على المشاريع التي أُطلقت مؤخراً والمشاريع الجديدة التي ستدخل السوق.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

قوة التفاوض للمستأجرين

قال هاريزون راكهام-بيدل، مدير المبيعات في وكالة "هاوس آند هاوس" (haus & haus): "موجة المعروض الجديد المتوقعة من عام 2026 ستمنح المستأجرين شيئاً افتقدوه لفترة: وهو حرية الاختيار. ومع زيادة تسليم الوحدات في مناطق شهيرة مثل 'قرية جميرا الدائرية' (JVC) و'دبي هيلز إستيت'، سيستفيد المستأجرون من خيارات أكثر ويكتسبون قوة تفاوضية". وأضاف أن هذا قد يؤدي في بعض الحالات إلى أسعار أكثر تنافسية، حيث سيتعين على الملاك التركيز بشكل أكبر على الجودة وحالة العقار والإيجارات الواقعية بدلاً من الاعتماد على ندرة المعروض.