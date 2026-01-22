2000 مقيم يمتلكون منازلهم الأولى في دبي خلال 6 أشهر

اشترى أكثر من 2000 مقيم عقارات لأول مرة في دبي خلال الأشهر الستة الماضية ضمن برنامج مشتري المنازل لأول مرة (FTHB) الذي تم إطلاقه العام الماضي.

وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، بلغت مبيعات العقارات السكنية 3.25 مليار درهم.

من الوحدات المشتراة، تم شراء 49 بالمائة من قبل مقيمين عاشوا في دبي لأكثر من خمس سنوات دون امتلاك منزل سابقًا.

أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي (DET) ودائرة الأراضي والأملاك (DLD) برنامج مشتري المنازل لأول مرة (FTHB) في يوليو من العام الماضي لجعل ملكية المنازل أكثر سهولة لمشتري العقارات لأول مرة. تم إطلاق هذا المشروع بالتعاون مع المطورين والبنوك، ويوفر للمشترين لأول مرة إمكانية الوصول إلى مشاريع جديدة على أساس الأولوية، وحلول قروض عقارية مخصصة، وأسعار تفضيلية.

أظهرت البيانات أن أكثر من 41,000 مقيم قد سجلوا في البرنامج حتى الآن.