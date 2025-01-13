200 مليون درهم لمشروع سكني فاخر في جزيرة المرجان
أعلنت "لاكاسا ليفينج"، الذراع التطويرية لشركة لاكاسا للهندسة المعمارية والاستشارات الهندسية، عن إطلاق مشروع "علا ريزيدنسز" في جزيرة المرجان.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع السكني، الذي تبلغ قيمته 200 مليون درهم، في تعزيز الطلب المتزايد على العقارات في جزيرة المرجان رأس الخيمة، حيث من المتوقع تسليمه في الربع الأول من عام 2027.
سيشمل مشروع "علا ريزيدنس" طابقين تحت الأرض، وطابقاً أرضياً، وسبعة طوابق سكنية، بالإضافة إلى مرافق على السطح. ويضم المشروع 96 شقة مفروشة بالكامل، تم توزيعها بالتساوي بين الاستوديوهات والشقق من غرفة نوم واحدة.
وتبلغ المساحة المتوسطة للاستوديو حوالي 390 قدماً مربعاً، بينما تتراوح مساحة الشقق من غرفة نوم واحدة بين 820 و1,289 قدماً مربعاً للشقق الفاخرة التي تضم مسبحاً خاصاً. تبدأ الأسعار من 1.18 مليون درهم، مع خطة دفع 40% أثناء فترة الإنشاء و60% عند التسليم.
وقال عماد جابر، رئيس مجلس إدارة "لا كاسا ليفينغ"."نحن في غاية الحماس لإطلاق مشروع "علا ريزيدنس"، الذي يمثل أول مشاريعنا في مجال الشقق السكنية ذات الطابع المميز. كمهندسين معماريين، لطالما كان الاهتمام بالدقة والتصميم في صميم أعمالنا، ويجسد "علا ريزيدنس" قمة إبداعنا في كل عنصر من عناصره. كل جانب من جوانب المساحة يهدف إلى إلهام التواصل والانتماء والجمال، وهو ما نعتبره جوهر فلسفة "لا كاسا ليفينغ".
وبفضل خبرة شركة لاكاسا للهندسة المعمارية والاستشارات الهندسية، تجمع شركة لا كاسا ليفينج أكثر من 400 محترف معاً لتصميم مساحات مصممة بعناية تجمع بين الجماليات الخالدة والحلول المبتكرة. وتُعد لا كاسا ليفينج انعكاساً لهذا التفاني، حيث تجمع بين الحرفية الفائقة والالتزام بتعزيز المجتمعات النابضة بالحياة.
وقال المهندس أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة لاكاسا ليفينج، "لقد اخترنا أن نكون في جزيرة المرجان لأن الموقع يركز على السياحة وفرص التطوير السكني، وخاصة بالقرب من المناطق الساحلية. إنه مصمم بشكل مثالي لكل تفضيل، سواء كنت تسعى إلى الإثارة أو الاسترخاء أو خلق ذكريات عائلية. يمزج تصميم المشروع بين الطبيعة والفن. تم تصميم وسائل الراحة لدينا للارتقاء بكل جانب من جوانب الحياة. كل التفاصيل، من التصميم إلى تجربة المعيشة الملهمة، تعكس فلسفتنا الأساسية في خلق مساحات تعزز التجارب الإنسانية".
وتم تصميم "علا ريزيدنس" ليخدم كل من السكان والمستثمرين، حيث تم تجهيزه ليكون جاهزاً للإيجارات قصيرة الأجل، مع توفير مساحات لتخزين الأغراض الشخصية. كما يضم مركز لياقة بدنية عصري مع نوافذ كبيرة مطلة على المحيط، بالإضافة إلى غرف ساونا وبخار، مما يجعله مثالياً لعشاق الحياة الصحية. يمكن للعائلات الاستمتاع بمساحات مخصصة مثل منطقة لعب الأطفال والمسبح، كما يمكن للسكان الاستفادة من مساحات العمل المشتركة، ومرافق التخزين، وخدمات غسيل الملابس داخل المبنى لتوفير مزيد من الراحة والمرونة لجميع السكان.
وقد أبرمت "لا كاسا ليفينغ" شراكة مع "وان بروكر جروب" لإعطاء الأولوية لمبيعات المستخدمين النهائيين والمستثمرين في مشروع "علا ريزيدنس". مع التطلع إلى المستقبل، وضعت "لا كاسا ليفينغ" مسار نمو طموح، حيث تم تصميم ستة مشاريع جاهزة الآن للتطوير. تتوقع الشركة أن تصل قيمة المشاريع إلى 1.2 مليار درهم في عام 2025، و2 مليار درهم في عام 2026، و3 مليارات درهم في عام 2027. ستسعى كل المشاريع إلى تقديم عقارات جاهزة للانتقال تضم تصاميم مخصصة وأسلوب حياة بوتيكي في بيئة تركز على الوظائف والمجتمع.