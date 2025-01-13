200 مليون درهم لمشروع سكني فاخر في جزيرة المرجان

سيشمل مشروع "علا ريزيدنس" طابقين تحت الأرض، وطابقاً أرضياً، وسبعة طوابق سكنية، بالإضافة إلى مرافق على السطح. ويضم المشروع 96 شقة مفروشة بالكامل، تم توزيعها بالتساوي بين الاستوديوهات والشقق من غرفة نوم واحدة.

وتبلغ المساحة المتوسطة للاستوديو حوالي 390 قدماً مربعاً، بينما تتراوح مساحة الشقق من غرفة نوم واحدة بين 820 و1,289 قدماً مربعاً للشقق الفاخرة التي تضم مسبحاً خاصاً. تبدأ الأسعار من 1.18 مليون درهم، مع خطة دفع 40% أثناء فترة الإنشاء و60% عند التسليم.