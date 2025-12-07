200 مليار دولار الهدف التجاري الجديد بين الإمارات والصين بحلول 2030

بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعد الشراكة مع مثل هذا النظام الابتكاري الكبير والمتطور مسرعاً استراتيجياً. تضم الإمارات الآن 52,719 شركة ناشئة اعتباراً من أواخر عام 2025، حيث جمعت حوالي 2,815 شركة ما يقرب من 97 مليار دولار من رأس المال المغامر والملكية الخاصة. ويستمر عدد شركات اليونيكورن في دولة الإمارات - والذي يتراوح بين 11 و 14 - في الارتفاع، مدعوماً بمعدل نمو للشركات الناشئة على مستوى الدولة يزيد عن 32 في المائة وتوسع أعلى بنسبة 33.4 في المائة في دبي. وتتسم الأهداف الحكومية بالطموح على نحو مماثل: تهدف دولة الإمارات إلى زيادة عدد الشركات العاملة ضمن حدودها إلى أكثر من مليوني شركة بحلول عام 2031.