200 مبدع عالمي يشاركون في مؤتمر صانعي المحتوى المشفر بدبي

اختتمت فعالية مجمع صانعي المحتوى المشفر، الحدث الرائد الذي يساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد صانعي المحتوى، قمتها الأولى على الإطلاق في دبي بنجاح.
وتماشياً مع رؤية دبي لدعم ابتكارات البلوك تشين واقتصاد إنشاء المحتوى، تعمل القمة وبرنامج دبي لمنشئي المحتوى الذي يقدمه نادي دبي للصحافة على تعزيز سمعة المدينة كمركز عالمي للإبداع والتكنولوجيا.
واستقطبت قمة مبدعي المحتوى المشفر 2024 أكثر من 200 مبدع، مع قاعدة جماهيرية إجمالية تزيد عن مليار مشاهدة. وضمت قائمة المتحدثين راندي زوكربيرج، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة زوكربيرج ميديا و"هاج" وزاك كينج، صانع أفلام ومنشئ محتوى؛ ونيك تران، رئيس التسويق العالمي السابق في تيك توك؛ وكيتي بين، رئيسة التسويق العالمي السابقة في X والمزيد، حيث ألقت أكثر من 15 جلسة في القمة.
بدأ اليوم الأول بكلمة افتتاحية ألقتها راندي زوكربيرج، ثم انطلقت بمناقشة جماعية شيقة حول "قيمة منشئي المحتوى لصناعة التشفير"، مسلطة الضوء على قيمة المبدعين في مجال التشفير. وتضمنت الجلسات البارزة "إيجاد اختراقك - رؤى من رحلة زاك كينج"، حيث شارك أيضاً نصائح حول "المفتاح لتصبح مؤثراً على "يوتيوب" YouTube". كما تناول قادة آخرون في الصناعة التحديات والاتجاهات بموضوعات مثل "كيفية تحقيق الدخل من التأثير"، و"الديناميكيات المتطورة لوسائل التواصل الاجتماعي"، و"المفتاح لتصبح مؤثراً على تيك توك".
وشهد اليوم الثاني جلسات بارزة، بما في ذلك الكلمة الرئيسية التي ألقتها راندي زوكربيرج، "كيفية جعل المشاهدين يعودون إلى البث المباشر الخاص بك"، حيث شاركت استراتيجيات لبناء جمهور مخلص والحفاظ على مشاركة المشاهدين. واستكشفت جلسات أخرى مواضيع مثل "كيف غيرت العملات المشفرة حياة قادة الرأي الرئيسيين"، بقيادة المبدعين البارزين،"كريبتو بانتير" Crypto Banter و كوين بيرو"CoinBureau و "أليكس فالكون"Alex Falcon و "ذامون"The Moon و "إم إم كريبتو"MMCrypto. وتبع ذلك حلقة نقاشية بعنوان "المفتاح لتصبح مؤثراً على تويتر"، بقيادة المبدع الرائد على تويتر، ماريو نوفل وريتشارد رباط، نائب الرئيس السابق للمنتج في تويتر. واختتم اليوم بحفلة حية استضافتها صفاء صديقي، نجمة "نيتفلكس" Netflix في "دبي بيلنغ" Dubai Bling، تلاها حفل عشاء وحفل توزيع جوائز.
بالإضافة إلى ذلك، استضافت مسابقة صانعي المحتوى المشفر"تحدي بيت القراصنة" 10 فرق وأفراد يتنافسون على جائزة مالية قدرها 90 ألف دولار، حيث فاز فريق "فايف غايز" Five Guys بفئة أفضل صورة، وحصل على 30 ألف دولار، وفاز كريس كوجياس بفئة أفضل محرر فردي وحصل على 10 آلاف دولار.
قالت راندي زوكربيرج: "لقد كان كوني جزءاً من مجمع صانعي المحتوى المشفر في دبي ملهماً حتى الآن. لقد عززت محادثات اليوم مدى الإمكانات الهائلة الموجودة عند تقاطع إنشاء المحتوى والبلوك تشين. إن طاقة دبي والتزامها بالابتكار يجعلانها المكان المثالي للمبدعين وقادة الصناعة لإعادة تصور ما هو ممكن في هذا المشهد الرقمي المتطور ".
قال زاك كينج، صانع الأفلام ومنشئ المحتوى: "يجمع مجمع صانعي المحتوى المشفر العديد من المبدعين المجتهدين والمذهلين معاً، وكأن هذا هو المكان المثالي لجمع كل هؤلاء الأشخاص معاً".
علقت فيبي بينج، المتحدثة باسم مجمع صانعي المحتوى المشفر، قائلة: "كانت الطاقة والأفكار التي تمت مشاركتها خلال اليومين الماضيين مؤثرة حقًا. إن استضافة مجمع صانعي المحتوى المشفر في دبي يؤكد على دور المدينة كقائد ويضع معياراً جديداً لكيفية تعاون صناعات المحتوى والعملات المشفرة والابتكار. نحن سعداء بعمق المحادثات والاتصالات التي تشكلت هنا ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم في المستقبل ".
أصبح من الممكن إقامة مجمع لمبدعي المحتوى المشفر 2024 بفضل دعم الرعاة الرئيسيين الملتزمين بتطوير اقتصاد المبدعين. قاد الرعاة الرئيسيون "باي بيت" Bybit و"أم أي أكس سي MEXC وأبتوس Aptos الطريق، وانضم إليهم الراعي البلاتيني بيت غيت Bitget والرعاة الذهبيون "تون" TON و "مانتيل" Mantle و "غيت أيو"Gate.io. أضاف الرعاة الفضيون "ويكس" Weex و زوميكس"Zoomex و أتش تي أكس"HTX و سيركيل Circle و "أنيماكو براندس" Animoca Brands و "سولانا فاونديشين"Solana Foundation و"مورف" Morph مزيداً من القوة إلى الحدث. لعب دعمهم الجماعي دوراً حاسماً في نجاح مجمع صانعي المحتوى المشفر 2024، مما يؤكد التزام الصناعة بتطوير اقتصاد المبدعين باستخدام تقنية "بلوك تشين" blockchain.
ستُعقد النسخة القادمة من مؤتمر مجمع صانعي المحتوى المشفر في عام 2025 في لشبونة، البرتغال.