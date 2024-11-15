200 مبدع عالمي يشاركون في مؤتمر صانعي المحتوى المشفر بدبي

وشهد اليوم الثاني جلسات بارزة، بما في ذلك الكلمة الرئيسية التي ألقتها راندي زوكربيرج، "كيفية جعل المشاهدين يعودون إلى البث المباشر الخاص بك"، حيث شاركت استراتيجيات لبناء جمهور مخلص والحفاظ على مشاركة المشاهدين. واستكشفت جلسات أخرى مواضيع مثل "كيف غيرت العملات المشفرة حياة قادة الرأي الرئيسيين"، بقيادة المبدعين البارزين،"كريبتو بانتير" Crypto Banter و كوين بيرو"CoinBureau و "أليكس فالكون"Alex Falcon و "ذامون"The Moon و "إم إم كريبتو"MMCrypto. وتبع ذلك حلقة نقاشية بعنوان "المفتاح لتصبح مؤثراً على تويتر"، بقيادة المبدع الرائد على تويتر، ماريو نوفل وريتشارد رباط، نائب الرئيس السابق للمنتج في تويتر. واختتم اليوم بحفلة حية استضافتها صفاء صديقي، نجمة "نيتفلكس" Netflix في "دبي بيلنغ" Dubai Bling، تلاها حفل عشاء وحفل توزيع جوائز.