200 ألف دولار سعر البيتكوين المتوقع خلال العام

قال مسؤول كبير إن سوق العملات المشفرة على وشك تحقيق نمو كبير في عام 2025، وأن البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، قد تصل إلى 200 ألف دولار هذا العام.
إن الموافقة الناجحة على قانون "جينيوس" من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي ستمهد الطريق لسياسات قوية في أقوى اقتصاد عالمي. لن يقتصر قانون "جينيوس" على جعل الأصول الرقمية شائعة في الولايات المتحدة فحسب، بل سيُرسي أيضًا نموذجًا تنظيميًا للدول الأخرى. سيشهد سوق العملات المشفرة نموًا ملحوظًا في النصف الثاني من عام 2025. ولن يكون وصول سعر بيتكوين إلى 200 ألف دولار أمريكي بنهاية عام 2025 أمرًا مفاجئًا، هذا ما صرح به غرايسي تشين، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتجيت"، وهي منصة تداول عملات مشفرة رائدة، لصحيفة "خليج تايمز".
تسعى Bitget جاهدةً للحصول على تراخيص في أكثر من 15 ولاية قضائية حول العالم، بما في ذلك هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (Vara) في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتسجيل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في الهند. وصرح تشين قائلاً: "مع التطور السريع للتنظيم العالمي للأصول الرقمية، نسعى جاهدين لاختيار أفضل الولايات القضائية ذات الوضوح التنظيمي فيما يتعلق بالتراخيص والتسجيلات، لضمان مواكبة عملياتنا العالمية للمستقبل وضمان الامتثال التنظيمي. وقد ساعدنا هذا السعي في الحصول على تراخيص وموافقات في ولايات قضائية مختلفة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك السلفادور، وبولندا، وإيطاليا، وبلغاريا، وجورجيا، والأرجنتين، وأستراليا".
وأضافت: "إن افتتاح فرعنا في دبي لا يقتصر على توسيع مكاتبنا فحسب، بل يهدف إلى ترسيخ حضور Bitget في المنطقة، ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى كفاءات على دراية كاملة بالسوق. سيلعب الفريق المحلي دورًا رئيسيًا في تكييف المنتجات والخدمات لتناسب المستخدمين الإقليميين، والتواصل مع الجهات التنظيمية، وتعزيز تبني المؤسسات وقطاع التجزئة في أحد أسرع أسواق العملات المشفرة نموًا".
يبرز الشرق الأوسط كمركز عالمي لابتكارات الويب 3. تُمكّن السياسات المُيسّرة للأعمال والإدارة الداعمة من تسريع وتيرة الابتكار في مجال الويب 3.
اختارت شركة Bitget والعديد من شركات web3 العالمية الأخرى دبي كبوابة عالمية لها. وصرحت تشين قائلةً: "إن وجود قاعدة قوية في دبي يعني وجود مركز عالمي للقدرات لتوسيع نطاق الأعمال في أنحاء العالم. وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعًا رائدًا في الابتكار التكنولوجي بفضل تبنيها السريع للتقنيات الناشئة. وتعمل الهيئات التنظيمية الداعمة للعملات المشفرة، مثل Vara وADGM، بشكل وثيق مع الجهات المعنية في هذا القطاع لوضع إطار عمل سياسي موجه نحو النمو". وأضافت: "تنظر مكاتب العائلات العالمية التي تتخذ من دبي مقرًا لها بنشاط إلى الأصول الرقمية كفئة استثمارية، وقد شهدنا طلبًا قويًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد".
تستعد شركة Bitget لتوسيع نطاق عملياتها في الشرق الأوسط بعد الموافقة المتوقعة على ترخيص Vara. يضم مقرها الإقليمي في دبي 60 موظفًا، مع خطط لمضاعفة عدد الموظفين. تشمل أولوياتها الرئيسية دمج المؤسسات، ودعم اللغة العربية والعملات التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتداول الند للند (P2P) بدون رسوم، وتوفير منتجات العملات البديلة المحلية. وصرح تشين قائلاً: "تُعدّ الإمارات العربية المتحدة حاضنة لمشاريع العملات المشفرة، وترغب كبرى بورصات التداول المركزية، مثل بورصتنا، في البحث عن أسواق تدعم نمو قطاع العملات المشفرة. نواصل توظيف أعضاء جدد في فريقنا في دبي لتوسيع أعمالنا وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي".
أعلنت شركة Bitget مؤخرًا عن شراكتها مع اليونيسف لتعزيز المهارات الرقمية ومعرفة تقنية البلوك تشين بين الشباب على مستوى العالم.
من خلال هذه الشراكة، تنضم Bitget إلى تحالف اليونيسف "GCC" (تحالف مُغيّري قواعد اللعبة)، بقيادة مكتب الابتكار. وصرحت تشين: "سيساعد دعمنا في الوصول إلى 300 ألف فرد في ثماني دول: أرمينيا، والبرازيل، وكمبوديا، والهند، وكازاخستان، وماليزيا، والمغرب، وجنوب أفريقيا. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لي، ويتماشى بشكل وثيق مع مبادرة Blockchain4Her التي شاركتُ في تأسيسها في Bitget لتمكين النساء في مجال blockchain وتعزيز الشمولية في هذا المجال".
وفقًا لأبحاث، تفقد الفتيات المراهقات والشابات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سنويًا ما يُقدر بـ 15 مليار دولار من الفرص الاقتصادية بسبب التفاوت في الوصول إلى الإنترنت والمهارات الرقمية مقارنةً بأقرانهن من الذكور. وصرحت تشين: "من خلال تقديم تعليم تقنية البلوك تشين في مرحلة مبكرة، نأمل أن نوفر للفتيات الصغيرات منصة انطلاق لاستكشاف فرص جديدة، وتعزيز ثقتهن الرقمية، وإطلاق العنان لإمكاناتهن الكاملة في المستقبل التكنولوجي".