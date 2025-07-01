200 ألف دولار سعر البيتكوين المتوقع خلال العام

إن الموافقة الناجحة على قانون "جينيوس" من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي ستمهد الطريق لسياسات قوية في أقوى اقتصاد عالمي. لن يقتصر قانون "جينيوس" على جعل الأصول الرقمية شائعة في الولايات المتحدة فحسب، بل سيُرسي أيضًا نموذجًا تنظيميًا للدول الأخرى. سيشهد سوق العملات المشفرة نموًا ملحوظًا في النصف الثاني من عام 2025. ولن يكون وصول سعر بيتكوين إلى 200 ألف دولار أمريكي بنهاية عام 2025 أمرًا مفاجئًا، هذا ما صرح به غرايسي تشين، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتجيت"، وهي منصة تداول عملات مشفرة رائدة، لصحيفة "خليج تايمز".