20% ارتفاع أسعار الشقق في دبي خلال عام وسط طلب عالمي ومشاريع قياسية

أظهر تقرير صدر الأربعاء أن أسعار الشقق في دبي ارتفعت بنحو الخمس هذا العام، مع استمرار الإمارة في جذب المستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم بسبب جاذبيتها كملاذ آمن وسياساتها الجذابة.

وبلغ مؤشر أسعار فاليوسترات في يونيو 2025 مستوى 220.8 نقطة، مسجلاً زيادة شهرية بنسبة 1.5%، بانخفاض عن 1.6% في مايو، وزيادة بنسبة 23.9% منذ يونيو من العام الماضي. وارتفعت قيم الفلل إلى 291.6 نقطة، بينما وصلت قيمة الشقق إلى 174.7 نقطة، وجميعها محسوبة على أساس 100 نقطة في يناير 2021.

ويستمر نمو رأس المال بوتيرة أبطأ قليلاً، حيث تجاوز عدد أكبر من المواقع ذروة الأسعار السابقة. وانخفض حجم المعاملات شهرياً، وتشكل مبيعات العقارات الجاهزة أقل من 30% من إجمالي النشاط.

وارتفعت قيم رأس مال الفلل بنسبة 1.9% شهريًا، بانخفاض عن 2% في مايو، مسجلةً زيادة سنوية بلغت 28.7%. وضمت قائمة أفضل الفلل أداءً سنويًا في جزر جميرا (41.1%)، ونخلة جميرا (40.5%)، وتلال الإمارات، والمروج، بنسبة 27.5%. في المقابل، سُجِّلت أدنى زيادة سنوية في مدن (8.1%). وتُقدَّر قيمة فلل التملك الحر في دبي، في المتوسط، بنسبة 180% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة.

ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.1% شهريًا، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 19.1%. وسُجِّلت أعلى مكاسب رأسمالية سنوية في "ذا جرينز" (24.4%)، وواحة دبي للسيليكون (23.4%)، ومجمع دبي لاند السكني (23.3%)، ونخلة جميرا (22.9%)، وتاون سكوير (22.4%). في المقابل، سُجِّلت أدنى زيادات في قيمة رأس المال في المدينة العالمية (11.2%) والخليج التجاري (15.8%). وتُعَدُّ تقييمات الشقق في دبي، في المتوسط، أعلى بنسبة 73% من مستويات ما بعد الجائحة.

المنازل الجاهزة مقابل المنازل على الخريطة

انخفضت تسجيلات "عقود" للمنازل على الخارطة بنسبة 8% شهريًا، لكنها ارتفعت بنسبة 60.1% سنويًا، لتمثل 73.4% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية. في الوقت نفسه، انخفضت معاملات المنازل الثانوية الجاهزة بنسبة 14.3% منذ مايو، لكنها ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي.

مبيعات المنازل الرئيسية

سُجِّلت 40 صفقة لعقارات جاهزة تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم، منها 15 صفقة تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم. وتقع هذه العقارات في مركز دبي المالي العالمي، ونخلة جميرا، والمرابع العربية، وجميرا جولف إستيت، ودبي هيلز إستيت، وجميرا بارك، والبراري، ووسط مدينة دبي.

أفضل المواقع

شملت أبرز مواقع بيع الوحدات السكنية على المخطط مشاريع في قرية جميرا الدائرية (9.1%)، ومجمع دبي للاستثمار الثاني (7.2%)، وأب تاون موتور سيتي (5.9%)، وداماك آيلاند سيتي (5%)، والخليج التجاري (4.8%). وحطمت كلٌّ من واحة دبي للسيليكون وأب تاون موتور سيتي أرقامهما القياسية بأعلى عدد من الوحدات السكنية على المخطط التي تم بيعها خلال شهر واحد.

وفي الوقت نفسه، تركزت غالبية مبيعات المنازل الجاهزة في قرية جميرا الدائرية (9.2%)، وخليج الأعمال (5.5%)، ودبي مارينا (4.9%)، ووسط مدينة دبي (4%)، ومركز دبي المالي العالمي (3.9%).