20 اتفاقية شراكة اقتصادية جديدة للإمارات مع دول كبرى

وكان معالي الوزير يتحدث في الدورة الرابعة من القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، الذي نظمته مجلة "إيكونوميست". وفي اليوم الأول من القمة التي استمرت يومين، شارك العديد من كبار المسؤولين من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في مناقشات جماعية حول مواضيع متنوعة.

تضمنت المواضيع النقاش دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تأثير العولمة ونقص المواهب في السوق. وقد سلطت المناقشات الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل التجارة العالمية، مع التركيز على كيفية تحسين الكفاءة وتعزيز التعاون بين الدول والشركات.