20 ألف وظيفة توفرها أبوظبي في قطاع العلوم الحياتية بحلول 2035

وقال المنصوري خلال اليوم الأول من المنتدى الذي يستمر أربعة أيام: "لا تعمل أبوظبي على تقديم الأرقام فحسب، بل نعمل أيضاً على إنشاء شراكات دائمة تعمل على تشكيل الصناعات وتحسين الحياة. وبالنسبة للمتطلعين إلى المستقبل، فإن أبوظبي هي المكان الذي تتحول فيه الرؤية إلى حقيقة بوتيرة سريعة".