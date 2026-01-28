20 ألف موظف جديد في طيران الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة

“نواصل التوظيف لتلبية احتياجاتنا حيث سنتسلم المزيد من الطائرات، والتي سيتم نشرها في وجهات جديدة أو مسارات حالية لزيادة التردد. من الآن وحتى نهاية هذا العقد، سنحتاج إلى توظيف ما يقرب من 20,000 موظف تشغيلي، بما في ذلك طاقم الطائرة والطيارون والمهندسون والفنيون وموظفو المطار. لقد حددنا متطلباتنا من حيث فتح وجهات جديدة، واستلام طائرة جديدة،” صرح عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، لصحيفة الخليج تايمز.