20 ألف موظف جديد في طيران الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة

تخطط طيران الإمارات في دبي’ لتوظيف 20,000 موظف إضافي في السنوات الخمس المقبلة.
“نواصل التوظيف لتلبية احتياجاتنا حيث سنتسلم المزيد من الطائرات، والتي سيتم نشرها في وجهات جديدة أو مسارات حالية لزيادة التردد. من الآن وحتى نهاية هذا العقد، سنحتاج إلى توظيف ما يقرب من 20,000 موظف تشغيلي، بما في ذلك طاقم الطائرة والطيارون والمهندسون والفنيون وموظفو المطار. لقد حددنا متطلباتنا من حيث فتح وجهات جديدة، واستلام طائرة جديدة،” صرح عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، لصحيفة الخليج تايمز.
بلغ عدد موظفي مجموعة الإمارات 124,000 موظف في نهاية السنة المالية 2024-2025.
قال الرضا إن مجموعة الإمارات سجلت “أداءً جيدًا جدًا” في النصف الأول من سنتها المالية 2025-2026.
“نستمر في رؤية طلب كبير على الرحلات من وإلى دبي عبر جميع وجهاتنا. وبناءً على هذا الطلب والحاجة إلى السفر، واصلنا الاستثمار بشكل أكبر. نحن نعمل على تحسين عناصر مختلفة، سواء في الجو أو على الأرض، من حيث خدمات الطعام، وملحقات الطائرات، والإعدادات التي لدينا على الأرض. نواصل رحلتنا الاستثمارية،” أضاف.