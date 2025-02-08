20٪ حجم نمو صناعة الأمن السيبراني سنوياً
تشهد صناعة الأمن السيبراني توسعاً سريعاً، وخاصة في مجال أمن التطبيقات، حيث نعمل. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 20%، مدفوعًا بالتهديدات السيبرانية المتطورة والمتطلبات التنظيمية المتزايدة.
وفي مسعى للاستفادة من هذا الاتجاه، تستهدف شركة Appknox، التي تأسست عام 2014 في سنغافورة، وهي رائدة في مجال أمن تطبيقات الهاتف المحمول، تحقيق نمو بمقدار 2.5 ضعف في عام 2025، إلى جانب الحفاظ على إيرادات الاحتفاظ الصافية (NRR) بنسبة 120%، بحسب ما قاله سوبهو هالدر، الرئيس التنفيذي لشركة Appknox.
تشكل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أولوية قصوى لشركة Appknox، حيث تساهم بنحو ثلث إجمالي إيراداتها. وتركز استراتيجيتها التوسعية لعام 2025 على خمسة مجالات رئيسية:
1. الامتثال التنظيمي: تلتزم Appknox بالفعل بإرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) وهيئة تنظيم الاتصالات (TDRA) ووزارة الصحة (DoH)، وتعمل بنشاط من أجل الحصول على شهادات OCERT وشهادات مماثلة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الثقة والتبني بشكل أكبر.
2. سيادة البيانات: تستثمر الشركة بشكل كبير في استضافة السحابة المحلية. فقد دخلت في شراكة مع شركة أوراكل في المملكة العربية السعودية، وتجري مناقشات مع شركة أزور في دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع لضمان بقاء البيانات ضمن الحدود الإقليمية.
3. التعاون بين الحكومة والمؤسسات: تهدف Appknox إلى تعميق التعاون مع الكيانات الحكومية والمؤسسات الكبرى، ومعالجة احتياجاتها المتزايدة لأمن الأجهزة المحمولة أثناء خضوعها للتحول الرقمي.
4. تعزيز الشراكات الإقليمية: تخطط لتوسيع شبكتها من أنظمة التكامل، ومقدمي خدمات الأمن المدارة، والبائعين لتقديم حلول أمنية مصممة خصيصًا.
5. بناء حضور محلي أقوى: تهدف Appknox إلى توسيع فريقها الميداني في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز التزامنا بهذه السوق عالية النمو.
وأضاف هالدر: "من خلال التركيز على هذه المبادرات الاستراتيجية، فإننا نهدف إلى تعزيز مكانتنا القيادية ودفع المزيد من النمو في الشرق الأوسط".
وقد طورت Appknox أكثر من 200 حالة اختبار شاملة ولديها قاعدة عملاء عالمية تضم أكثر من 500 عميل مؤسسي. وأضاف هالدر: "بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا مؤخرًا Storeknox، وهو حل رائد مصمم لحماية المؤسسات من التهديدات الأمنية الناشئة عن متاجر التطبيقات. ومع تزايد التهديدات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، فإننا نعمل أيضًا على الريادة في اختبار الثغرات الأمنية بقيادة الذكاء الاصطناعي، ودمج نماذج التعلم الآلي في تقييماتنا الأمنية للكشف عن المخاطر بشكل أكثر فعالية".
تتمتع Appknox بحضور قوي في العديد من القطاعات شديدة التنظيم والحساسة أمنيًا مثل الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين والاتصالات والتجارة الإلكترونية والتجزئة والرعاية الصحية والحكومة. وهي تتعاون حاليًا مع أكثر من 100 شريك عالمي، مع وجود قوي في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، حيث بنت شراكات مع أكثر من 50 شريكًا إقليميًا.
وأضاف هالدر قائلاً: "نظرًا لأن دول مجلس التعاون الخليجي هي سوق تعتمد على الشركاء، فإننا نعمل بشكل وثيق مع شركات تكامل الأنظمة ومقدمي خدمات الأمن المدارة والبائعين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان. ولتبسيط هذه الشراكات، تعاوننا مع شركة BULWARK، موزعنا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لمساعدتنا في توسيع نطاق العمليات وتلبية الطلب المتزايد من العملاء".