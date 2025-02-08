20٪ حجم نمو صناعة الأمن السيبراني سنوياً

وفي مسعى للاستفادة من هذا الاتجاه، تستهدف شركة Appknox، التي تأسست عام 2014 في سنغافورة، وهي رائدة في مجال أمن تطبيقات الهاتف المحمول، تحقيق نمو بمقدار 2.5 ضعف في عام 2025، إلى جانب الحفاظ على إيرادات الاحتفاظ الصافية (NRR) بنسبة 120%، بحسب ما قاله سوبهو هالدر، الرئيس التنفيذي لشركة Appknox.