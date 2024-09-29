20٪ انخفاض متوقع في سعر الأرز بعد سماح الهند بالتصدير

وقال الدكتور داتار، المعروف أيضًا باسم ملك الماسالا: "في الإمارات ، يعد الأرز غير البسمتي من بين أسرع المنتجات مبيعاً، حيث يمثل ما يقرب من 70 في المائة من حصة السوق. وهناك طلب كبير على الأصناف الشعبية مثل الأرز الأبيض وأرز سونا ماسوري وأرز جيراكاشالا والأرز المسلوق. ونظرًا لأن الهند هي أكبر مصدر للأرز غير البسمتي إلى الإمارات العربية المتحدة وأن الإمارات العربية المتحدة تعمل كمركز رئيسي لإعادة التصدير في جميع أنحاء العالم، فإن هذا التطور يفتح فرصًا مثيرة للتجار".