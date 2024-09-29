20٪ انخفاض متوقع في سعر الأرز بعد سماح الهند بالتصدير
من المتوقع أن تنخفض أسعار الأرز غير البسمتي بنحو 20 في المائة في الإمارات العربية المتحدة بعد أن رفعت الهند حظر التصدير على السلعة.
وتعد الهند أكبر مصدر لواردات الأرز إلى دولة الإمارات ، حيث تبلغ وارداتها ملايين الأطنان من الأرز البسمتي وغير البسمتي كل عام.
ورفعت الهند، السبت، حظرا شاملا على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي، وحددت سعرا أدنى للطن عند 490 دولارا (حوالي 1800 درهم) وألغت أيضا رسوم التصدير بسبب المحصول الوفير في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وذكر الإشعار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة الهندية في 28 سبتمبر 2024 أن القرار ساري المفعول على الفور.
وقال الدكتور "دانانجاي داتار"، رئيس مجلس إدارة سوبر ماركت العديل: "من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى انخفاض كبير - بنحو 20 في المائة - في الأسعار في سوق الإمارات العربية المتحدة قريبًا".
وقال الدكتور داتار، المعروف أيضًا باسم ملك الماسالا: "في الإمارات ، يعد الأرز غير البسمتي من بين أسرع المنتجات مبيعاً، حيث يمثل ما يقرب من 70 في المائة من حصة السوق. وهناك طلب كبير على الأصناف الشعبية مثل الأرز الأبيض وأرز سونا ماسوري وأرز جيراكاشالا والأرز المسلوق. ونظرًا لأن الهند هي أكبر مصدر للأرز غير البسمتي إلى الإمارات العربية المتحدة وأن الإمارات العربية المتحدة تعمل كمركز رئيسي لإعادة التصدير في جميع أنحاء العالم، فإن هذا التطور يفتح فرصًا مثيرة للتجار".
وبالإضافة إلى الهند، تعد تايلاند وباكستان من بين المصدرين الرئيسيين الآخرين للأرز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد أكبر دولة معيدة لتصدير الأرز في العالم.
وأظهرت بيانات الحكومة الهندية أن صادرات الأرز انخفضت بنحو 25 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان. ودفع المحصول الوفير هذا العام الحكومة الهندية إلى السماح بتصدير السلعة، وهو ما سيساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، كما سيوفر النقد الأجنبي للبلاد.